Hasiči nicméně na místě zůstanou až do čtvrtečního rána, řekl okolo 20:45 mluvčí hasičů Jakub Kozák. „Požár se podařilo lokalizovat po 20:00. Na místě se dohašuje v zadním traktu, počet jednotek už redukujeme,” uvedl Kozák. Po úplném dohašení ale budou hasiči hlídat místo požáru.

Oheň vypukl před 16:00. S plameny bojovalo 90 profesionálních i dobrovolných hasičů z 19 jednotek. Během zásahu byl lehce zraněn jeden z hasičů. Škoda dosáhne podle prvních odhadů několika milionů korun, především z historického hlediska půjde nepochybně o mimořádné škody. „Jeden dobrovolný hasič byl lehce zraněn, utrpěl drobné popáleniny a byl ošetřen záchrannou službou,” uvedl Kozák. „Příčinu ani výši škody zatím neznáme, nicméně vzhledem k historické hodnotě bude vysoká,” dodal.

Hasičům komplikovala práci především členitost objektu. „Velmi těžko se dostáváme dovnitř, takže musíme používat výškovou techniku,“ řekl již v podvečer Kozák. Navíc v místě prohořívaly rákosové stropy a objekt byl silně zakouřen. V četných intervalech tak bylo nutné střídat i dýchací techniku.

Hasiči u požáru bývalé textilky.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

„Byl tam velký archiv vzorníku látek od roku asi 1870, tam šlehaly plameny nejvíce,” uvedla Círová. Podle ní má v části areálu objekty také Zemský archiv v Opavě. „Vlastníme polovinu celého areálu, druhou polovinu vlastní Zemský archiv v Opavě, který to teď celé zrekonstruoval během 13 let a poslední rekonstrukci za 40 miliónů korun uzavřel v listopadu,” dodala Círová.

Hoří bývale ředitelství Karnoly na Říčním okruhu v Krnově :-( #krnov pic.twitter.com/Az8hMTIF6v — Oubělický Karel (@Oubelicky) 20. prosince 2017

„Z historického a památkového hlediska by byla velká ztráta, pokud by požár budovu hodně zničil. Děsím se toho, co se dozvíme o rozsahu poškození,“ řekl krnovský historik Alexandr-Michl Bernard.

Hasiči u požáru bývalé textilky Karnola v Krnově.

FOTO: FB města Krnov

Šok je to pro vedoucí Městského muzea v Krnově Ivanu Zajícovou. „Vím to teprve pár minut, je to pro mě obrovský šok. Právě se mělo začít rekonstruovat. Plánovali jsme tam vybudovat úplně nové expozice,“ řekla v podvečer Zajícová.

Místní lidé na sociálních sítích se sice rozčilují nad tím, že objekty bývalé Karnoly nebyly dobře zabezpečeny, to se ale podle Zajícové inkriminovaného objektu netýkalo. „Zabezpečeno to bylo, byl tam i alarm,“ řekla.

Požár bývalé textilky Karnola v Krnově.

FOTO: FB města Krnov

Budova bývalé přádelny s dílnou vzorkovny z roku 1900 byla vyhlášena národní kulturní památkou v únoru 2010. V budově je historicky cenná vzorkovna, v níž se v továrně na vlněné zboží Alois Larisch a synové navrhovaly sezónní vzory tkanin.

V takzvané dezinatuře se dochovalo původní vybavení - například soukací stroj, ruční tkalcovské stavy nebo sbírka vzorníků látek; nejstarší pochází ze sedmdesátých let 19. století. Do dneška se vše dochovalo ve stavu posledního pracovního dne.