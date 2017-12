„Poté, co jsme dohodli splátkový kalendář, chodily splátky pravidelně každý měsíc," řekl mluvčí zoo Martin Maláč.

Žádný podobný atak na zvířata zahrada nezaznamenala. Pracovníci ale zvýšili ostražitost a zlepšili monitorovací systém. "Jsem ráda, že je vše alespoň finančně vykompenzováno. Byla bych ráda, aby tento případ posloužil jako memento," řekla ředitelka zoo Eliška Kubíková MF Dnes.

Tři chlapci mladší deseti let vnikli do zoo a v ubikaci plameňáků ubili jednoho samce. Zákonní zástupci dětí se krátce nato přišli do zoologické zahrady omluvit a uvedli, že škodu nahradí. Později ještě přišli do zoo na brigádu, ale žádné peníze neposlali.

Vedení zahrady jim poslalo upozornění a pak prostřednictvím právníka i předžalobní výzvu, ale nic se nedělo. Posun nastal, když do záležitosti vstoupili pracovníci charity v roli prostředníka mezi všemi třemi rodinami, zahradou a jejím právníkem. Dohodu se splátkovým kalendářem rodiny podepsaly v květnu.