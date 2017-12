„Obviněný fyzicky napadl 25letou ženu a 34letého muže. Toho nejprve udeřil hlavou, pak ho udeřil pěstí do obličeje, až spadl na zem. Vůči ležícímu muži agrese pokračovala. Podezřelý ho udeřil lahví do hlavy takovou silou, že se lahev rozbila, následně ho kopl do hlavy. Zaútočil i na ženu, která cestovala s napadeným mužem. Udeřil ji rukou,” popsala ostravská policejní mluvčí Gabriela Holčáková.

Pokračování útoku pak zamezila další 27letá cestující v tramvaji, která se útočícímu muži postavila s legálně drženou zbraní.

„Muže vyzvala, aby se uklidnil. Až pak agresor přestal útočit a usedl zpět na sedadlo. Na zastávce pak vystoupil,“ dodala Holčáková.

Policie následně zveřejnila i obrazové záznamy z tramvaje. „Záznam na internetu zaregistroval i útočník, načež sám kontaktoval policii. Svého činu litoval. V průběhu dne pil alkohol a poté cestoval za zábavou na Stodolní ulici,“ líčila Holčáková.

Policie událost dále vyšetřuje, vyjadřovat se budou i znalci. Po zjištění všech skutečností policie nevylučuje ani změnu právní kvalifikace věci. „Oba cestující utrpěli zranění, která ošetřili lékaři. Doba léčení způsobeného zranění není dosud specifikována, nicméně přesáhne sedm dnů. Pachateli činu hrozí aktuálně trest odnětí svobody až na tři léta,“ shrnula policejní mluvčí.