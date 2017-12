Soudce Jan Michanek to vysvětlil tím, že se „obžalovaný činu dopustil v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozené, která jej citově a finančně zneužila.“

Ke krvavému incidentu došlo večer 17. prosince na zastávce autobusu, ze kterého společně vystoupili. Poškozená žena mu podle obžaloby již během jízdy opakovaně řekla, aby ji nechal na pokoji, že se s ním již nehodlá bavit. Po hádce vytáhl nůž, který údajně jako bývalý voják nosil stále při sobě, a opakovaně ji bodl do obličeje, krku, hrudníku, nadbříška a levé horní končetiny.

K dokonání trestného činu nedošlo pouze proto, že útočícího mladíka vyrušila posádka projíždějícího taxi, která po zastavení vyběhla oběti na pomoc. Obžalovaný z místa činu utekl, vlakem a taxíkem se pak dostal domů za hranice s Německem do Saské Kamenice, kde má jeho rodina trvalé bydliště. Druhý den se na doporučení bratra, kterému se svěřil, k činu přiznal na místní policejní stanici. Na začátku ledna byl pak na základě evropského zatykače vydán do Česka, kde ho mostecký soud poslal do vazby.

Nils Tesoura před ústeckým krajským soudem.

FOTO: Karel Otcovský, Právo

Obžalovaný ve své výpovědi označil poškozenou za bezcitnou manipulátorku lidí ze svého okolí, vesměs drogově závislých a prostitutek. „Ze začátku jsem jí a její rodině rád finančně pomáhal. Postupem času chtěla po mě stále víc peněz. Dal jsem jí dohromady asi 50 tisíc euro,“ vypověděl Tesoura na úvod hlavního líčení.

Žena také porodila syna, o kterém původně tvrdila, že je obžalovaného. „Když jsme ale měl finanční problémy, tak otočila a říkala, že dítě je někoho jiného. Testy otcovství přitom trvale odmítala,“ vypověděl obžalovaný.

Od té doby se prý do Litvínova vracel hlavně kvůli chlapci. V osudný prosincový den si podle něj chtěl se ženou všechno vyříkat. Náhodou se potkali na zastávce, kde nastoupili do stejného autobusu. „Úplně mě ignorovala. Když jsme vystoupili, tak mi začala nadávat, strkat do mě a několikrát mě uhodila. Cítil jsem se ohrožen, zpanikařil jsme a instinktivně sáhl po noži. Brzy jsem si uvědomil, že jsem udělal hroznou chybu,“ popsal soudu průběh konfliktu. Před policisty prý utekl z obavy, že by se s nimi nedomluvil.