„Mám doma ženu a dvě malé děti,“ řekl cizinec, který v Čechách pracoval pod agenturou v továrně na Tachovsku. Přiznal, že dívku venku skutečně fyzicky napadl.

„Zezadu jsem jí rukou zakryl ústa a srazil na kolena. Pak jsem ji postavil a snažil natlačit na panelák. Z okna někdo zakřičel, co se to děje, tak jsem tu dívku pustil a odešel. Z domu vzápětí vyběhl nějaký chlap, praštil mě něčím do hlavy a povalil na zem. Pak přijeli policajti,“ tvrdil Milo před soudem.

Proč dívku přepadl, nedokázal vysvětlit. „Nevím, proč jsem to udělal. Měl jsem něco vypito. Žádný sexuální podtext v tom ale nebyl,“ krčil Milo rameny.

Obžalovaný Valér Milo

V osudný večer slavila dívka narozeniny své kamarádky v baru Alibi v centru města. Z podniku odešla po druhé hodině, kdy autobusem odjela do čtvrti Doubravka za svým přítelem. „Když jsem vystoupila, dala jsem si do uší sluchátka a přes hlavu kapuci. Ušla jsem asi sto metrů, když jsem za sebou někoho zaregistrovala. Nejdřív jsem si myslela, že je to někdo známý a chce mě z legrace vystrašit. Než jsem se stačila otočit, měla jsme zacpaná ústa a pak mě ten člověk povalil do křoví,“ vypovídala drobounká brunetka.

Nemohla dýchat



Podle svých slov nemohla dýchat a měla strach, že ji útočník udusí. „Klečela jsem opřená o lokty. Lapala jsem po dechu a on se mi snažil zezadu svléci kalhoty. Otíral se mi o zadek tou částí těla, kterou má mezi nohama,“ pokračovala dívka šeptavým hlasem.

Představoval jsem si, jak ji znásilním a budu s ní mít divoký sex. obžalovaný

Když se jí na chvilku povedlo dát útočníkovu ruku dolů, vykřikla o pomoc a zároveň se ho zeptala, co chce. „Řekl jen, že chce mě, a zase mi zacpal pusu. Pak mě zvedl a snažil se natlačit na zeď. To mu nešlo, protože jsem se nohama zapřela o zem, a jak klouzaly po trávě, nedokázal se mnou hnout,“ vybavovala si poškozená dramatické okamžiky. Útočníkův obličej neviděla, držel ji tak, aby se nemohla otočit.

Když uslyšela z okna domu křik, ulevilo se jí. „Pustil mě a odešel. Odplazila jsem se na chodník a brečela. Byla jsem k smrti vyděšená. Pak ke mně někdo přišel, že už můžu být v klidu,“ popsala dívka další sled událostí. Dva týdny po události nemohla pořádně spát, nechodila do školy a pronásledovaly ji noční můry. „Dodnes se pořád za sebe otáčím, daleko víc se hlídám,“ dodala.

Měnil výpovědi



V původní výpovědi na policii se Milo doznal, že chtěl dívku znásilnit. „Už jsem na ni koukal v tom baru. Líbila se mi. Když odcházela, šel jsem za ní a nastoupil do stejného autobusu. Sedl jsem si tak, abych na ni viděl. Představoval jsem si, jak ji znásilním a budu s ní mít divoký sex,“ citoval předseda senátu Boris Valový slova obžalovaného.

Podle této verze Milo dívku sledoval k paneláku, tam ji chytil za pusu a zatáhl do křoví. „Rozepl jsem si poklopec a vytáhl penis. Nebyl ztopořený, tak jsem začal dělat pohyby, jako že souložím. Pořád mi to nešlo, snažil jsem se z té holky sundat kalhoty. Pak někdo z toho domu zakřičel, lekl jsem se a dal se na útěk,“ pokračoval soudce.

Změnu výpovědi Milo nyní vysvětlil tím, že tehdy na něho policisté vyvíjeli nátlak, aby se přiznal. „Vyhrožovali mi, že půjdeme do jiné místnosti, kde mi to vysvětlí jinak. Dostal jsem strach,“ prohlásil obžalovaný muž.

Líčení bude pokračovat výslechy dalších svědků.