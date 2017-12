Krumpoch, který byl v minulosti již patnáctkrát odsouzen, se proti němu odvolal. Vinu přiznal, žádal však nižší trest, což soudci zamítli. „Jeho námitky k nepřiměřené výši trestu jsme neshledali důvodnými vzhledem k tomu, že se obžalovaný ve více případech vloudil do bytů seniorů, kde je, buď okradl, nebo se o to pokusil, případně je podvedl anebo oloupil,“ řekl Právu mluvčí VS Stanislav Cik.

Společenskou nebezpečnost jednání obžalovaného podle soudu zvyšuje fakt, že se trestné činnosti dopustil na seniorech ve věku 70 až 92 let a také to, že s ní začal necelé dva měsíce poté, co byl propuštěn z výkonu trestu.

Většinu činů provedl Krumpoch sám, jiné s komplicem. Ten byl už dříve odsouzen k sedmi a půl roku odnětí svobody. Krumpoch se k soudu dostal později, protože se nějakou dobu skrýval. Nyní si ve vězení v Kuřimi odpykává trest za trestné činy podobného charakteru, který mu vyměřil slovenský soud.

Nabízel reklamu



Podle obžaloby si vybíral starší lidi, kteří bydleli v rodinných domech. Nabízel jim umístění reklamních poutačů na dům nebo plot u jejich nemovitosti. Tvrdil jim třeba, že je zástupce obchodního domu, a nabídl jim uzavření smlouvy s tím, že za umístění reklamy vyplatí první zálohu.

Marek Krumpoch u Vrchního soudu v Olomouci.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Když jim pak měl zaplatit, použil klasickou fintu. Předstíral, že potřebuje rozměnit, a přitom seniory okradl. Většinou tak, že jakmile vytáhli peníze, vytrhl jim je z ruky a utekl. V několika případech taky zjistil, kde mají uložené úspory a sebral je. Neštítil se ani použít násilí. To, když se oběti bránily.

Seniory napadl



Stalo se tak ve dvou případech z jedenácti. Krumpochovi přitížilo zejména těžké zranění 85letého muže v rodinném domě v Příboře, kterého přepadl spolu s komplicem předloni v listopadu. Muž při útoku utrpěl závažné poranění hlavy.

Udeřil se do ní, když se před lupiči snažil zavřít dveře, a spadl přitom na zem. Následně dostal ránu pěstí do hlavy. Pachatelé z jeho domu odcizili mimo jiné hotovost 37 tisíc korun. Pak oba utekli. Důchodce byl několik týdnů hospitalizován v nemocnici. Krumpochovi hrozil původně až dvanáctiletý trest vězení.