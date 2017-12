Mladý muž z Náchoda s pácháním trestné činnosti začal už jako mladistvý, a to od roku 2008 až do letošního března, kdy vše oznámila jedna z dívek. Podle policie jsou mezi oběťmi také děti mladší 15 let.

„V rámci vyšetřování následně muži zákona kontaktovali nejméně sto dívek a žen, které s obviněným mohly přijít do styku. Současně také policisté vyhodnocovali stovky dětských pornografických fotografií, které u obviněného zajistili. Vyšetřování následně vyústilo v obvinění z celkem 13 případů,“ informovala v pátek mluvčí policie Lenka Burýšková.

Vše popírá



Mladík se se školačkami seznamoval na internetu nebo osobně a následně po nich požadoval intimní fotografie. Některé z nich mu vyhověly. V případě, že se s nimi sblížil, natáčel si sex, aniž by o tom dívky věděly.

„Když chtěly partnerky vztah ukončit, nutil je k pokračování vztahu výhružkami násilím, zveřejněním jejich fotografií a videí na internetu nebo zasláním jejich blízkým osobám, včetně donucování k pohlavním stykům,“ konstatovala Millerová s tím, že dívky utrpěly psychická traumata.

Mladíka policisté stíhají z trestných činů znásilnění, sexuálního nátlaku, zneužití dítěte k výrobě pornografie, z vydírání a dále z výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. Obviněný veškeré jednání popírá.