„Nebylo prokázáno, že by obžalovaný porušil jakýkoli předpis či zanedbal povinnosti instruktora výcviku,“ uvedla předsedkyně senátu Iveta Zítková.

Mladík přijel do Čech se skupinkou kamarádů za adrenalinovým zážitkem v červenci 2012. Zaplatili si osmihodinový kurz zakončený ostrým seskokem, Joachim E. ho ale nezvládl, během letu se dostal do nekontrolovatelné rotace a po dopadu na zem v téměř 70kilometrové rychlosti se zabil.

Žalobkyně: Chyběla výuka a měl nevhodný padák



Podle státní zástupkyně Zdeňky Trkovské se měl Daniel Mai dopustit řady pochybení, která se na tragickém následku seskoku podepsala.

„Nebyl splněn počet výukových hodin, u poškozeného zvolil nevhodný typ padáku a chybně mu nastavil zabezpečovací přístroj pro automatickou aktivaci záložního padáku. Dále měl ztížený vizuální kontakt s poškozeným během jeho seskoku, neboť z letadla skákalo více parašutistů,“ vypočítávala žalobkyně.

Upozornila na to, že u poškozeného došlo v důsledku rotace ke zrychlenému a nekontrolovatelnému klesání, když jediné řešení bylo odhození hlavního padáku a vytažení záložního. „Obžalovaný mu k tomu prostřednictvím vysílačky, se kterou byl s parašutistou propojen, neposkytl žádný pokyn a ponechal jej bez jakýchkoliv instrukcí až do jeho dopadu na zem,“ prohlásila Trkovská.

Podle soudu se ale nic takového nepotvrdilo. „Všechna pravidla výcviku byla splněna. I ostatní mladíci z kurzu potvrdili, že školení probíhalo profesionálně a instruktor byl velmi důsledný,“ dodala předsedkyně senátu.

Sledoval jsem ho po celou dobu od jeho výskoku po pád na zem, ale nemohl jsem nic udělat. Daniel Mai, obžalovaný instruktor

Německý mladík byl zařazen do kurzu s dalšími pěti nováčky. Z letadla skákal jako poslední.

„Sledoval jsem ho po celou dobu od jeho výskoku po pád na zem, ale nemohl jsem nic udělat. Po opuštění letadla se mu padák normálně otevřel a nafoukl. Až poté se začal otáčet a postupně přešel v plynulou rotaci. Ze země nebylo možné rozpoznat její příčinu. Dát mu nějaký pokyn, co má dělat za situace, kdy není jasné, jaká závada nebo co vlastně krizovou situaci způsobilo, jsem si netroufl. V tu chvíli to bylo obrovské riziko,“ uvedl před soudem Mai, který se výuce parašutistů věnuje více než 20 let.

Spoléhal prý na to, že mladík byl dostatečně poučený v rámci výcviku, jak se má v těchto nouzových situacích zachovat. „Věřil jsem, že dříve či později odhodí hlavní padák, což automaticky způsobí otevření záložního padáku,“ pokračoval obžalovaný muž.

Poukázal také na to, že v okamžiku, když se někdo začne takovému sportu věnovat, je tady vždy bez ohledu na to, zda se jedná o začátečníka, či zkušeného parašutistu, riziko i takto tragických následků. „Nicméně přesto jsem si jist, že jsem v rámci své odbornosti udělal všechno, abych tuto míru rizika u účastníků mého kurzu snížil na minimum, protože úplně ji vyloučit nelze,“ uzavřel obžalovaný muž.