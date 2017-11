Lysenko se loni týden před Vánocemi pustil v Praze 9 do hádky s o sedm let mladším řidičem, který zaparkováním svého vozu zablokoval dacii, kterou Lysenko na místo přijel. Hádka posléze přerostla ve fyzický konflikt.

V jeho průběhu vytáhl Ukrajinec zavírací nůž, kterým mladíka dvakrát bodl, jednou do zad a jednou do hrudníku. Trefil při tom nožem levou srdeční komoru, asi dva milimetry od životně důležité tepny, při jejímž poranění by muž zemřel.

Obžalovaný Vjačeslav Lysenko u soudu

FOTO: Novinky

Obžalovaný se hájil tím, že zranění poškozenému způsobil, když jej napadli dva muži (poškozený se svým známým), a tvrdil, že se jednalo o sebeobranu. Konkrétně uváděl, že měl dostat zhruba patnáct až dvacet ran pěstí a že byl kopán po celém těle patnácti až dvaceti kopy. Popisoval také, že po něm skákali.

Měnil výpověď



„Senát dospěl k závěru, že důkazy, které byly opatřeny, vylučují, že by šlo o natolik agresivní útok, kterému by se obžalovaný bránil,“ uvedla předsedkyně soudu Silvie Slepičková. Šlo především o fotky Lysenka pořízené bezprostředně po incidentu, na nichž žádná zranění nejsou vidět, dále dvě lékařské zprávy nebo výpovědi zasahujících policistů.

Proti Lysenkovi hovořil také fakt, že během řízení několikrát měnil svou výpověď. „Obžalovaný jednal minimálně v nepřímém úmyslu poškozeného usmrtit, k čemuž nedošlo jen díky velké náhodě a rychlé lékařské pomoci,“ uzavřela Slepičková.

Ukrajinec byl také odsouzen za padělání veřejné listiny, protože se prokazoval falešným, rumunským dokladem totožnosti. „Pokud by šlo o prošlý doklad, pak by šlo uvažovat o obhajobě obžalovaného, že jde jen o jakýsi talisman,“ odmítla Lysenkovu verzi Slepičková.