Šanda letos v březnu v rodinném domku v pražských Horních Počernicích napadl nožem své tři známé. Podle obžaloby se dostal do stavu toxické psychózy a nebyl schopen rozpoznat protiprávnost toho, co dělá. Ani sám obžalovaný nebyl schopný při výslechu uvést, co se stalo.

„Přišel jsem tam v tom stavu, kdy mi bylo špatně, jinak jsem vnímal, měl jsem přeludy…,“ vzpomínal Šanda. „O něčem jsme se bavili. Mám pocit, že (poškozený) měl v ruce amulet a já jsem se ho dotknul. Řekl mi něco jako, jestli to chceš, tak to udělej, zůstaneš tu sám. Najednou tam kluci nebyli, byly tam halucinace ve formě démonů,“ pokračoval. Přestal se prý v tu chvíli ovládat, měl černo před očima a neví, co se stalo.

Bodl ho do srdce



Svému známému podle obžaloby během útoku probodl lýtko a pak se vrhl na zbylé dva muže – dvojčata. Jednomu zasadil deset ran jedenácticentimetrovým nožem, přičemž mu přeťal vřetenní tepnu, žílu i nerv. Muž naštěstí přežil. Druhý dostal jedenáct ran, Šanda mu mimo jiné zasáhl plíci a levou srdeční komoru. Po převozu do vinohradské nemocnice i přes veškerou snahu lékařů zemřel.

Obžalovaný u soudu

FOTO: Marek Bádal, Novinky

Jeho bratr u soudu popisoval, že když Šanda přišel, tak se chvíli bavili, mluvil o práci. A hrál si nejdřív s boxerem a pak s nožem. Pak se Šanda najednou na mladíky vrhl. „Pamatuju si, jak jsem šel z pokoje do kouta, šel na mě,“ uvedl. Proti Šandově útoku se kryl rukama, po chvíli se obžalovaný zaměřil na jeho bratra-dvojče a zaútočil na něj.

Toho využilo druhé dvojče. „Chytil jsem ho do kravaty, zakousl se mi do předloktí. Brácha zpod něj nějak vylezl,“ popisoval mladík. Šandovi prý dal asi tři rány pěstí a zatlačoval mu oči. Po několika minutách se bratrům podařilo utéct na ulici, kde se dozvonili na sousedku, která zavolala záchranku.

Šanda se mezitím probral na chodbě a netušil, co se stalo. Podle svých slov vyšel ven, přelezl branku, nastoupil do svého auta a pak se probral až v nemocnici. Sám se během svého útoku pořezal na rukou a stehně.

Od základní školy bral drogy



Šestadvacetiletý obžalovaný uvedl, že od konce základní školy kouřil marihuanu a asi šest let bral pervitin. Kvůli němu se i léčil v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích, protože už jednou měl z této drogy „menší halucinaci“. „Zkolaboval jsem před barákem, vyskočil na mě kozel ze země a probral jsem se až v nemocnici,“ řekl ke starší události Šanda.

Podle soudních znalců Šanda v době útoku trpěl duševní poruchou, patrně toxického původu, a jeho ovládací a rozpoznávací schopnosti byly mizivé. Sám jinak není primárně agresívní.

Soud si nicméně vyžádá revizní znalecký posudek, hlavní líčení tak bude pokračovat koncem ledna.