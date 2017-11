„Náš klient Roman Janoušek nenastoupil výkon trestu ze závažného důvodu, kterým se dle zákona rozumí zdravotní stav, který vylučuje výkon trestu, pokud hrozí přímé ohrožení života či zdraví odsouzeného,” uvedl Trojan. Doplnil, že existenci takového rizika konstatoval Krajský soud v Brně, stejně jako lékařští odborníci, znalci i vězeňská služba.

„Náš klient se dlouhodobě nachází v lékařské péči, přičemž v poslední době se jedná o péči akutní. Prostřednictvím právních zástupců komunikuje o svém zdravotním stavu s Vězeňskou službou ČR, která je plně informována o jeho zdravotním stavu,” dodal Trojan.

Soudy se přou



Mezitím však věznice v Brně-Bohunicích informovala soudy, že Janoušek nenastoupil. „Věznice informaci zaslala nám i na Městský soud v Praze,” uvedla mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.

Z vyjádření mluvčí obou soudů ale vyplývá, že se neshodují, který soud má vydat příkaz k Janouškově dodání do výkonu trestu pro policii. Podle mluvčí pražského městského soudu Markéty Puci je skutečnost, že Janoušek nenastoupil do věznice, v gesci Krajského soudu v Brně. „Ten rozhodl o přerušení výkonu trestu a také tento stejný soud musí vykonat své rozhodnutí,” uvedla.

Měl by teoreticky nastoupit do věznice k nám, protože z naší věznice odcházel, když mu byl přerušen trest Dana Krejčířová, mluvčí brněnské věznice

Podle mluvčí Krajského soudu v Brně má ale další procesní úkony hlídat pražský soud, který v Janouškově případě rozhodl prvoinstančně. „My se v tomto musíme řídit podle obecného ustanovení, které jasně říká, že úkony ve vykonávacím řízení dělá prvostupňový orgán,” uvedla Sigmundová.

Dodala, že prvostupňový spis je u Městského soudu v Praze. Spis týkající se přerušení Janouškova trestu bude do Prahy odeslán ve 13:00, měl by do hlavního města dorazit v úterý.

Podal několik žádostí



„Náš soud je příslušný k řešení žádosti, kterou podal odsouzený minulý týden, tedy žádosti o upuštění výkonu zbytku trestu odnětí svobody. Touto žádostí se samozřejmě bude soud zabývat, nemá však odkladný účinek. Odhaduji tak v řádu týdnů, navíc je pravděpodobné, že se musí nechat vypracovat aktuální znalecký posudek na zdravotní stav odsouzeného,” podotkla Puci.

Ke Krajskému soudu v Brně podal Janoušek znovu i žádost o přerušení výkonu trestu, tu předchozí soud zamítl. Brněnský soudce i tuto věc předloží do Prahy, neboť už jednou pravomocně rozhodl a nemůže rozhodovat dvakrát v jedné věci.

Při rekonstrukci nehody Romana Janouška použila policie i figurínu (archivní snímek)

FOTO: Jiří Hardoš, Právo

K brněnskému soudu Janoušek zaslal i žádost o odložení výkonu trestu, dokud nebude v jeho věci rozhodnuto, i ta poputuje do Prahy. Pražský soudce Tomáš Kubovec, který kauzu od počátku řeší, má ode dneška do čtvrtka nařízeno hlavní líčení v jiné věci. Navíc si chce důkladně prostudovat lékařské zprávy z věznice.

Věznici si může vybrat



Podnikatele justice potrestala trestem 4,5 roku vězení za to, že srazil autem ženu, která se ho snažila zastavit. Za mřížemi ale strávil jen přibližně třetinu trestu, z vězení je venku už rok a půl kvůli zdravotním problémům po operaci hlavy.

Janoušek si může vybrat, do které z věznic, jež jsou určené jako nástupní, by se vydal. „Měl by teoreticky nastoupit do věznice k nám, protože z naší věznice odcházel, když mu byl přerušen trest. Zvolit ale může kteroukoli jinou nástupní věznici, třeba v Praze,“ vysvětlila mluvčí brněnské věznice Dana Krejčířová.

V určeném termínu do žádné z věznic nenastoupil.

Opilý Janoušek v březnu 2012 naboural v Praze do jiného auta a ujel. Řidička nabouraného vozu jej pronásledovala, a když musel na křižovatce zastavit na červenou, stoupla si před jeho vůz, aby s ním situaci vyřešila. Janoušek ale místo toho šlápl na plyn, ženu porazil a ujel. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec ale soud jeho jednání překvalifikoval na ublížení na zdraví.