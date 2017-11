Žádost policie o vydání poslanců ANO Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání, která již dorazila opětovně do Sněmovny, nemá kdo převzít. Adresátem je totiž předseda dolní komory. Ten ale ještě nebyl zvolen a mělo by se... Celý článek Policejní žádost o vydání Babiše a Faltýnka bude do středy pod zámkem»