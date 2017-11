Vrchní soud potvrdil tresty za únosy podnikatelů, jeden z nich zemřel

Vrchní soud v Praze potvrdil v úterý tresty pro čtyřlístek mužů, kteří během dvou let unesli dva podnikatele z České republiky a Slovenska. Jeden z nich únos nepřežil. Nejpřísnější trest dostal Slovák Marek Majkut (46), který stráví ve vězení 14 let. Další se na svobodu nepodívají pět až dvanáct let. Soud zamítl jejich odvolání a červencový rozsudek hradeckého soudu tak potvrdil.