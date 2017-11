Kromě metamfetaminu se totiž při výrobě vytvářejí i jedovaté látky, které se mohou třeba v případě panelového domu šířit stoupačkami, zůstat na dlouhou dobu v omítce nebo tapetách či mohou zamořit spodní vody.

Jedná se o jód, fosfor, amoniak a oxidy rtuti či olova – chemikálie pro lidské zdraví nebezpečné. Látky spojené s výrobou „pika“ mohou způsobovat například kožní problémy, různé ekzémy, poruchy jater, komplikace s dýcháním a nespavost.

Vyčištění třípokojového bytu v panelovém domě vyjde na 120 tisíc

„Výroba pervitinu je opravdu fenomén v České republice, nevyhýbá se to žádnému kraji, takže lze říct, že toto riziko hrozí všude,“ sdělil Právu ředitel policejní Národní protidrogové centrály (NPC) Jakub Frydrych.

Policie se projektem na čištění zaměřuje zejména na místa po velkých výrobnách, jejichž následky nezvládají čističky vod. Na první zakázku, kdy se před dvěma roky jednalo o tendr za 2,2 miliónu korun, se ale nikdo nepřihlásil. Vedení sboru nicméně podle informací Práva chystá další kola nabídek.

Odborná práce



Vyčištění kontaminovaného prostoru je totiž práce pro vysoce kvalifikované odborníky, kteří musejí pracovat například v izolačních oblecích a s dýchací technikou. Shodují se na tom odborníci na detoxikaci různých prostor oslovení Právem. Podle odhadů stojí například vyčištění třípokojového bytu v panelovém domě zhruba 120 tisíc korun.

Šéf protidrogové jednotky poukazuje na to, že se fenomén vaření pervitinu rozšiřuje. Protidrogová centrála rovněž v souvislosti s tímto fenoménem spustila loni internetovou mapu, ve které jsou k vidění místa, kde byly odhaleny varny.

Nejen muži zákona, ale i odborníci na drogovou prevenci upozorňují, že v Česku jsou pervitinové varny s nadsázkou řečeno téměř na každém rohu. Lidé o nich nevědí, podaří se odhalit jen část z celkového počtu.

Odhalena jen část



Policie vypátrá podle odhadů třetinu až pětinu celkové produkce pervitinu, ročně jde o zhruba tři stovky varen. Výrobu amfetaminu lze v ČR rozdělit mezi menší varny zásobující omezený okruh lidí a velkovýrobny produkující materiál hlavně do zahraničí.

„Následky jsou přímo úměrné velikosti výroby. Malé varny produkují méně materiálu, který se v kanalizaci rozředí, se vzrůstající produkcí ale stoupají tato rizika,“ řekl Frydrych.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je pervitin v Česku rozšířený celkově, netýká se jen lidí, kteří se topí v závislosti.

„Je velké množství lidí, kteří užijí občas jakoukoliv drogu nebo cokoliv, co nazveme jako látku, kterou máme pod pojmem droga, ale nejsou to problémoví uživatelé. Z pohledu ČR je největší počet problémových uživatelů, kteří nitrožilně užívají pervitin pravidelně, je to něco přes třicet tisíc lidí,“ sdělil Vobořil.

Najde se ale spousta lidí, kteří amfetamin použijí jako občasný „povzbuzovák“, třeba po probdělé noci, kdy pak musejí do práce, nebo jen tak pro zábavu či kvůli hubnutí, protože pak člověk ztrácí potřebu jíst. Pervitin umí zvednout náladu, je s ním ale spojená spousta zdravotních rizik kvůli účinkům na mozek a srdce, uživateli hrozí také například stihomam.