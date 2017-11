„Totožnost ženy, po které jsme pátrali v souvislosti s krádeží peněženky v jihlavském obchodním domě v současné době, již policisté znají. Na základě zveřejněné výzvy se nám přihlásili občané, kteří ženu poznali. Za spolupráci při prověřování případu veřejnosti i médiím děkujeme,“ uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.

Doplnila, že případ je zatím ve fázi prověřování, a nemůže tudíž sdělit další podrobnosti včetně toho, zda stihla podezřelá peníze utratit.

Vše se odehrálo v úterý 17. října v obchodním domě na ulici Havlíčkova. Kolem desáté hodiny dopoledne žena u pokladny platila za svůj nákup. Poté si uložila svoji peněženku do kabelky, tu zavěsila na rameno, ale při prudším pohybu jí peněženka vypadla na podlahu. [celá zpráva]

Toho si majitelka nevšimla, zaznamenala to ovšem žena, která stála za ní. Ta od té doby z peněženky nespustila oči, a v nejbližším možném okamžiku se jí zmocnila. Poté, co si zkontrolovala obsah peněženky, otočila se a zmizela z obchodu opačným vchodem než oprávněná majitelka. Ta se do obchodu vrátila, ale peněženku již nenašla. Policii následně oznámila, že tam měla větší částku peněz a škodu vyčíslila na 30 tisíc korun.