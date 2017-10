Ze sklepa obchodního domu Eveko v centru Jablonce nad Nisou vycházel až do loňského roku nepříjemný zápach. Nikomu to nepřišlo podezřelé. Majitelé obchodů v domě to přičítali nedaleké fotolaboratoři. Ve skutečnosti probíhala ve sklepě domu nepřetržitě několik let utajená výroba zakázaného amfetaminu, používaného jako stimulující rekreační droga speed.

S ní se pak čile obchodovalo, z Jablonce putovala napříč Evropou v zásilkách od 10 do 40 kilogramů až do Švédska.

Obžalovaný Tibor Karnel, Maďar žijící ve Švédsku, patřil podle obžaloby mezi odběratele speedu z Jablonce.

FOTO: Michael Polák, Právo

Přišlo se na to poté, co policie Švédska, Česka i Maďarska vloni pozatýkala rozsáhlou mezinárodní skupinu, která měla výrobu a obchod s drogou organizovat. Policie tehdy zadržela pět Čechů, jednoho Maďara a dva Švédy.

„Celá kauza je výjimečná rozsáhlým množstvím drogy, kterou obžalovaní vyrobili a obchodovali s ní. Od roku 2013 to bylo nejméně 263 kilogramů amfetaminu za 75 miliónů korun,“ uvedla státní zástupkyně Petra Pazderková.

Drog se vyrobilo víc



„Jde o množství, které bylo postupně zadrženo. Znalecké posudky ale ukazují na to, že se drogy v Jablonci vyrobilo podstatně více, a to v množství, jehož cena přesahuje 200 miliónů korun,“ doplnila Pazderková.

Soud s výrobci drog

FOTO: Michael Polák, Právo

Speed v Jablonci vyráběl podle obžaloby Čech Richard Rákosník, spolumajitel objektu, v němž nákupní centrum Eveko sídlí. Rákosník se k tomu na policii doznal a pravděpodobně policii pomohl aktivity celé skupiny rozkrýt. V kauze totiž vystupuje jako jeden ze dvou spolupracujících obviněných.

Srb zemřel



V Jablonci vyrobený speed od Rákosníka přebírali a vyváželi do Švédska různí kurýři. „Používali k tomu veřejnou mezinárodní autobusovou dopravu, osobní auta i malé dopravní letadlo,“ uvedla státní zástupkyně.

Za zločiny nedovolené výroby a nakládání s omamnými látkami a jedy, legalizaci výnosů z trestné činnosti a účasti na zločinné organizované skupině hrozí některým z obžalovaných až 18 let vězení. Policisté obvinili a navrhli obžalovat celkem devět lidí, před soudem jich ale stojí pouze osm. Devátý, Srb Ilja Chaldaroski, dva dny před zahájením soudu v české vazební věznici zemřel.