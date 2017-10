„Šestapadesátiletý řidič se dopustil dopravního přestupku tím, že nedal přednost jinému vozidlu,“ řekla ve čtvrtek mluvčí krajské policie Martina Korandová. Výši pokuty však neuvedla. Potvrdila pouze, že řidič dostal čtyři body.

Podle definice v zákoně jde o středně závažný přestupek, který je možné vyřešit na místě v blokovém řízení udělením pokuty do výše 2500 korun. Pokud se tímto přestupkem řidič proviní dvakrát a vícekrát během jednoho roku, může mu být uložen zákaz řízení až na šest měsíců. Škoda byla na mercedesu vyčíslena na 500 tisíc korun a na fabii 50 tisíc.

Video

Jiří Kajínek po opuštění policejní stanice

Kajínek boural se svým mercedesem kolem 15. hodiny na křižovatce na dálničním přivaděči, kde se srazil se Škodou Fabia. Při nehodě nebyl nikdo vážněji zraněn.

„Sjížděl jsem z dálnice a nedával jsem pozor, takže do mě ze strany narazila fabie. Mám zbořené dveře a zadní kolo, takže auto je nepojízdné. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jsou to jen plechy,“ řekl Právu Kajínek.

Havárie Jiřího Kajínka na Plzeňsku

FOTO: Patrik Biskup, Právo

Přiznal, že se zapovídal se svým spolujezdcem, pospíchal a myslel si, že při sjezdu z dálnice je ještě na hlavní silnici, a nedal tak přednost v jízdě druhému autu.

Nemá podle svých slov obavy, že by zavinění nehody vedlo k jeho návratu do vězení, podmínku prý neporušil. „Podstoupil jsem test na alkohol a byl negativní. Policisté mi pak říkali, že je to přestupek, že jsem přehlédl značku, a že to budou nějaké trestné body a pokuta,“ doplnil Kajínek.

Rozbitý vůz Jiřího Kajínka