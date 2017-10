Pohřešovanou seniorku našli na Šumpersku zabořenou po pás v bahně

Úspěšnou pátrací akci po šestašedesátileté seniorce, která se ztratila v oblasti Skřítku na Šumpersku, absolvovali v pondělí odpoledne policisté a členové Horské služby (HS) Jeseníky. Ženu nalezli za necelé dvě hodiny od oznámení v lese do půl pasu zabořenou v bahně. Podchlazenou si ji převzali do péče zdravotníci. Právu to v úterý řekla šumperská policejní mluvčí Tereza Neubauerová.