„Strážníci okamžitě s hasicím přístrojem v rukou vběhli do areálu, kde nejprve přes plochu dvora spatřili šestačtyřicetiletého dělníka. Pohyboval se v blízkosti auta, a proto na něj zavolali, aby se okamžitě vzdálil. Několik sekund nato došlo k výbuchu. Jeden člen hlídky se proto vydal do zadní části budovy, kde se mohli nacházet další lidé,“ popsal dramatickou situaci mluvčí strážníků Jakub Ghanem.

V automobile byly dvě kyslíkové lahve a vybuchla jedna z nich.

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

„Druhý hned po opětovném nahlédnutí do dvora uviděl krvácejícího muže poraněného střepinami na ruce a odvedl ho do bezpečí. Současně strážníci požádali o rychlý příjezd záchrannou službu. Raněnému poskytovali první pomoc až do příjezdu sanitky a do ošetřování se výrazně zapojili i hasiči,“ dodal Ghanem.

Čtvrteční výbuch si vyžádal dva vážně zraněné.

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

Zaměstnanci univerzity už v pátek odklízeli následky exploze. Výbuch poškodil dvě zaparkovaná auta a zničil asi tři desítky oken, stopy po explozi nese i fasáda.

Přestože původní zprávy hovořily o kritickém stavu dvou dělníků, kteří na místě pracovali, nakonec se jejich zranění ukázala být méně závažná. Příčinu neštěstí vyšetřovatelé stále zjišťují.