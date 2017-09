Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry pracovali Ševela a Rys na kontrolách společně a Knetiga informovali, že ve společnosti, kde byl zaměstnán jako manažer, se chystá kontrola. „Knetig je zmiňován jako člověk, který vždycky něco dá,“ konstatoval Hrazdira s tím, že na oplátku měli muži dostat bedýnky s ovocem a zeleninou.

Všichni tři obžalovaní jako jeden muž u soudu jakékoli čachry popřeli.

„U policie pracuji 23 let a nikdy jsem nebyl křivý policajt, nikdy jsem se nedopustil jednání, kterým bych pro sebe chtěl získat nějaký prospěch. S panem Rysem jsme dělali desítky a možná i stovky kontrol. Kvůli vyšetřování jsem už 16 měsíců doma na poloviční plat, bydlím na malém městě a tohle mi hodně ublížilo. Syn byl na mě hrdý, když jsem jako jeden z několika desítek policistů jel na misi proti migrační vlně, po návratu mě Generální inspekce sbalila v práci a on pak musel ve škole poslouchat, že táta bere úplatky,“ postěžoval si Ševela.

Bedničky dostali jen z kamarádství

Ševelův obhájce sice připustil, že nějaké bedničky mezi obžalovanými putovaly, vše ale prý bylo jen v rámci kamarádství a s kontrolami to nemělo co do činění. „V obžalobě je jedovatá slina, je částečně zmanipulovaná,“ tvrdil zase advokát Knetiga.

Soudce Chochola se nakonec přiklonil právě k argumentům obhajoby. „Sice se bavili o kontrole v oné společnosti, ale nepodařilo se prokázat, že by šlo o nějakou nelegální spolupráci, natož za úplatek. A pokud jde o ty bedýnky, tam žádná souvislost nebyla prokázána,“ vysvětlil Chochola.

Policista Ševela seděl na lavici obžalovaných navíc ještě za to, že neoprávněně své kamarádce lustroval v policejní databázi, jestli její auto není vedeno jako kradené.

„Neoprávněné lustrování je téma, které hýbe policií i politikou. Ať to bylo z pohnutek pomoci kamarádce, jako policista si něco takového nemůže dovolit,“ upozornil Hrazdira. Podle verdiktu soudu ale za tento čin bude stačit kázeňské potrestání. „Kvalitního policistu by nemělo cenu perzekuovat za toto životní pochybení,“ uzavřel Chochola.