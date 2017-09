V obžalobě stojí, že tehdy osmnáctiletý muž zavraždil ženu loni kolem 5. listopadu. Její tělo bylo objeveno o víc než dva týdny později. Na podnět rodiny, která ženu nemohla delší dobu zastihnout, otevřela dveře bytu policie. Žena ležela pod vrstvou oblečení a přikrývek.

Mladík měl ženu nejprve asi pětkrát udeřil do hlavy lahví alkoholu. Poté ji dvěma noži začal bodat do hlavy, hrudníku, břicha, zad, ramen. „Poškozené způsobil pět tržně zhmožděných ran hlavy a 99 bodných a bodnořezných ran na hlavě, krku a trupu. Nůž nechal ženě zabodnutý v krku, kde přerušil krční míchu, což bylo příčinou smrti,” popsala hrůzný čin státní zástupkyně Lenka Letáčková.

Obžalovaný Jakub Ševčík na lavici obžalovaných.

FOTO: Karel Otcovský

Mladík se pak dle žalobců do bytu opakovaně vrátil a odnesl z něj iPad a televizor a prodal je v zastavárně. Další věci, jako třeba sadu příborů, náramkové hodinky nebo desky se starými výtisky novin, našla policie v kufru v hotelu, kde mladíka 23. listopadu zadržela.

Obžalovaný se k činu přiznal, podle něj se ale stal až 12. listopadu. Soudu popsal, co v týdnu před vraždou dělal a že ve sledu událostí figuruje podle něj i jeho babička. Proč při výslechu na policii uvedl, že čin spáchal zřejmě 5. listopadu a nyní říká něco jiného, nedokázal vysvětlit. „Vím, že to byla sobota, tak jsem pod tlakem a ve stresu odkýval datum, které mi vyšetřovatel řekl,“ poznamenal.

Popadl ho amok

Obžalovaný vypovídal před soudem klidně, vyjadřoval se jasně a zřetelně. Slova mu došla v okamžiku, kdy měl popsat průběh činu. „S babičkou jsme se pohádali, vzal jsem flašku a udeřil jí do hlavy. Spadla na zem a začala s sebou škubat. Vzal jsem nůž a pak jsem jí začal bodat, pětkrát šestkrát, nevím. Potom se přestala hýbat. Dál už mám tmu, jednal jsem v afektu,“ řekl tiše.

Když vysvětloval motiv svého jednání, poukázal na složité rodinné vztahy a domácí násilí, kterého se jeho otec dopouštěl na matce a později i na něm. „Babička mi řekla, že jsem jako táta, že nezapřu geny. V tu chvíli mě popadl amok a potřeboval jsem vybít agresi, která se ve mě několik let hromadila. Jen mě mrzí, že to odnesla babička. Měl bych lepší svědomí, kdybych si tu agresi vybil na někom jiném,“ omlouval svůj čin.

Hlavní líčení bude pokračovat výpověďmi soudních znalců a svědků. Rozsudek by podle předsedy trestního senátu Jiřího Bednáře mohl padnout ve středu odpoledne. Ševčík je obžalován v nejpřísnějším, třetím odstavci trestního zákona za vraždu spáchanou zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Hrozí mu 15 až 20 let vězení, případně výjimečný trest. Mimo to čelí také obžalobě z krádeže.