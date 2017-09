Událost se stala už 24. července, ale policie o ní informovala až nyní, kdy byl násilník obviněn.

Konflikt začal poté, co v Ostravě-Porubě nastoupil do autobusu pasažér se zmrzlinou v ruce. Když ho řidič upozornil, že se zmrzlinou je vstup do autobusu zakázán, odhodil ji muž na zem a začal řidiči vulgárně nadávat.

„Verbální atak vůči řidiči pak měl gradovat fyzickým útokem a opakovanými údery. Poškozený utrpěl v důsledku útoku zranění, k jehož léčení bylo zapotřebí několika týdnů,“ uvedla mluvčí ostravské policie Gabriela Holčáková.

Muž z místa incidentu odešel, policisté jej však zanedlouho nalezli. Orientační zkoušky ukázaly, že je opilý a má v krvi i zakázané drogy. „V průběhu prověřování byly shromážděny důkazy, na jejichž základě zahájil policejní komisař trestní stíhání muže,“ dodala mluvčí.