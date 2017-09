Městský soud o vydání rozhodl už na konci května. Zatímco proti vydání do USA vznesl muž stížnost ihned po rozhodnutí soudu, proti možnému návratu do vlasti neprotestoval. Následně však podle všeho změnil názor a bude si stěžovat i na možné vydání do vlasti. [celá zpráva]

Nikulin je v ČR ve vazbě poté, co ho loni v říjnu zadrželi v jednom z pražských hotelů policisté ve spolupráci s americkým Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI). Kalifornský federální soud obvinil Rusa z hackerského útoku, krádeže a spiknutí.

Milovník drahých vozidel Jevgenij Nikulin na obrázku z automobilové výstavy zveřejněný na jeho instagramovém profilu.

FOTO: repro Instagram

Bojí se únosu

V případě propuštění se Nikulin podle svých slov obává únosu ze strany Američanů.

Agenti FBI mu během dvou návštěv ve vazební věznici údajně nabídli výměnou za přiznání k nabourání sítě Demokratické strany před americkými prezidentskými volbami, že ho zprostí obžaloby z útoků na internetové služby LinkedIn, Dropbox a FormSpring, zajistí mu určitý peněžní obnos, americké občanství a ubytování. Měl prý na sebe vzít vinu a říct, že to bylo z příkazu vlády. Nikulin nabídku Američanů ovšem odmítl.

V Rusku měl krást



Rusové zase Nikulina podezřívají z internetových krádeží. Zatykač za čin z roku 2009 na něj ruský soud vydal loni v listopadu kvůli internetové krádeži 3450 dolarů (asi 88 tisíc korun). Nikulin sice tvrdí, že je i v tomto případě nevinen, s vydáním ruským úřadům by ale souhlasil kvůli „čestnému, nepolitickému vyšetřování a soudu”.

Moskva proto aktivně pracovala s českými úřady, aby zabránila vydání Nikulina do USA. Sám Nikulin podle svého obhájce popírá, že by byl hacker. S počítačem prý nikdy nepracoval, je vyučený automechanik. „Zabývám se tuningem a dalším prodejem automobilů,” uvedl v úterý u soudu. Počítač prý ovládá jako běžný uživatel a ani ho nemá. Má prý pouze iPad, na kterém vyhledává auta ke koupi a čte si na něm noviny.