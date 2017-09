Nehoda se stala na silnici 605 poblíž Žebráku. Motorkář vyjel ze zatím neznámých příčin mimo silnici, kde pokračoval dalších několik desítek metrů. Stroj při tom narazil do břehu u potoka, což ho vymrštilo do vzduchu. Krátce poté dopadl do pole.

Přivolaní záchranáři už nemohli motorkáři nijak pomoci. Lékař u něj konstatoval smrt. Jak zjistil reportér Novinek na místě, trosky a části motocyklu byly rozmetány v okruhu několika desítek metrů.

„Sedmatřicetiletý řidič motocyklu vyjel mimo komunikaci do pole. Zemřel na místě. Příčinu nehody a okolnosti jejího vzniku vyšetřují kriminalisté," řekla Novinkám policejní mluvčí Markéta Johnová.

Provoz na silnici řídili po dobu vyšetřování policisté kyvadlově.