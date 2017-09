Mladý muž z obce poblíž Otrokovic na Zlínsku se podle policie chtěl 31. srpna večer projet v kamarádově autě. Jelikož měl uložený zákaz řízení, vybral si pro jízdu odlehlou ulici mezi panelovými domy v Tlumačově.

„Jeho svižná jízda však rušila obyvatele domů, kteří seděli venku. Jeden z nich šel mladíka upozornit na to, že zde jezdí příliš rychle, a že tedy zavolá policejní hlídku,” sdělila mluvčí Monika Kozumplíková.

Řidič poté podle ní zpanikařil, a přestože stál muž před jeho vozem, rozjel se ve snaze co nejrychleji zmizet. „Muž však neuhnul, mladík ho nabral na kapotu a po ujetí několika desítek metrů muž z kapoty spadl. Mladík, aniž by zastavil a přesvědčil se, zda se mu něco nestalo, z místa ujel,” uvedla Kozumplíková.

Prý zpanikařil



Sraženého muže následně převezli záchranáři se zraněním do nemocnice. Po incidentu na místo přijel majitel auta, který policistům zpočátku tvrdil, že chodce srazil on. „Zraněný muž však jeho tvrzení vyvrátil, proto musel s pravdou ven. Přiznal, že vůz půjčil mladému kamarádovi. Ten se ke svému jednání přiznal. Vysvětlil, že zpanikařil kvůli tomu, že má až do prosince zákaz řízení,” doplnila Kozumplíková.

Dechové zkoušky i zkoušky na přítomnost omamných a psychotropních látek byly podle ní u všech aktérů negativní. Řidiče kriminalisté podezírají z pokusu o těžké ublížení na zdraví, výtržnictví a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V případě uznání viny mu hrozí až deset let vězení.