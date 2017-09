Vzhledem k tomu, že došlo podle nařízení Nejvyššího soudu ke změně senátu, muselo hlavní líčení začít zcela od začátku. Státní zástupkyně Lenka Faltusová přečetla obžalobu a poté začal hovořit předseda senátu Miroslav Mjartan.

„Protože byl dán ze strany obžaloby i obhajoby souhlas se čtením podstatného obsahu protokolu o hlavním líčení, budu jej nyní číst, následně se k tomu budete moci vyjádřit,“ řekl soudce.

Nové důkazy?



„Ze strany státní zástupkyně čekám nečekané. Uvidíme, s čím se vytáhne,“ reagoval advokát Petr Dítě na dotaz, zda obhajoba očekává ze strany obžaloby nové důkazy. A ty, které byly dosud v případu provedeny, podle jeho mínění vinu Lukáše Nečesaného neprokazují.

„Žádný důkaz, který by prokazoval nepochybně, že se činu dopustil můj klient, nebyl proveden. A nemyslím, že by takový důkaz mohl padnout, neboť on to neudělal,“ uvedl obhájce, že si. Zda sami hodlají navrhnout nové důkazy, odmítl komentovat.

Druhý z Nečesaného obhájců Oldřich Chudoba podle ČTK během přestávky hlavního líčení novinářům řekl, že se čtením protokolu o průběhu hlavního líčení souhlasí, protože dokazování ve věci trvá už mnoho let a důkazy jsou obsahem spisu.

„Myslím si, že pokud bychom to chtěli dělat jinak, tak by to byla víceméně obstrukce vůči soudu, a to si myslím, že obhajoba nemá zapotřebí,“ řekl Chudoba. Nechtěl se vyjadřovat k tomu, jak by se soud mohl rozhodnout. „Jsme na samém počátku hlavního líčení a bude věcí soudu, jak bude posuzovat jednotlivé důkazy,“ řekl Chudoba.

Státní zástupkyně Lenka Faltusová se v této fázi případu nechtěla vyjadřovat vůbec.

Lukáš Nečesaný ve středu u soudu

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

K přepadení v provozovně hořického kadeřnictví došlo počátkem roku 2013. Pachatel tehdy ženu nejméně šestkrát udeřil do hlavy tupým předmětem, zřejmě polenem, a z peněženky jí ukradl deset tisíc korun. Vážně zraněnou ji našel její syn, který přivolal lékařskou pomoc. V nemocnici jí zachránili život, po útoku ale měla výpadky paměti.

Zasáhl Nejvyšší soud



Nečesaný, který se sám na policii přihlásil jako svědek, nepopíral, že v kadeřnictví byl. Prý se chtěl nechat ostříhat. Odešel ale poté, co mu žena sdělila, že již zavírá. Útočil podle něho někdo jiný, podle soudu ho však usvědčují například pachové stopy na kabelce napadené ženy nebo na vypínači.

Lukáš Nečesaný byl odsouzen za pokus vraždy již třikrát, nastoupil dokonce do výkonu trestu. Původní 16letý trest z ledna 2014 však byl zrušen vrchním soudem. Poté senát v čele s předsedou Jiřím Vackem opět neuvěřil v Nečesaného nevinu, vynesený verdikt však zkrátil o tři roky.

V květnu 2015 už pravomocný rozsudek zrušil Nejvyšší soud a propustil odsouzeného z vězení. Do třetice ho hradecký krajský soud uznal vinným loni v dubnu. Po dovolání obhajoby Nejvyšší soud trest opět přerušil a nařídil nové hlavní líčení s obměněným senátem.

Hlavní líčení bude pokračovat i ve čtvrtek a následně 20. a 21. září.