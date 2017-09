„To, že z poškozeného žádný strach neměl, je zřejmé z toho, že i po činu poškozeného z pozemku s pistolí v ruce vyháněl,“ uvedl předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. Výše trestu je podle něj v pořádku. „S výší trestu lze souhlasit, vzhledem jeho (Matulově) dosavadní bezúhonnosti i vyššímu věku,“ dodal.

Matula ve svém odvolání nesouhlasil s právní kvalifikací. Šlo prý z jeho strany o nutnou sebeobranu a reagoval tak na „zavrženíhodné jednání poškozeného“, který mu měl nadávat a vyhrožovat fyzickou likvidací. „(Matulovo jednání) je vyústění soustavné sousedské šikany ze strany poškozeného, který se například nijak netajil tím, že využívá pozemek mého klienta,“ uvedla Matulova obhájkyně Barbara Martinů, která pro svého klienta žádala podmíněný trest.

Státní zástupce Vlastimil Hrdlička zase nesouhlasil s výší trestu a žádal uložení trestu na spodní hranici, která v tomto případě činí deset až osmnáct let vězení.

Městský soud v Praze letos v březnu potrestal Matulu pěti lety, když soudkyně Silvie Slepičková vzala v potaz okolnosti případu, předchozí chování poškozeného vůči Matulovi i samotnou osobnost obžalovaného. Podle Slepičkové by i trest na spodní hranici byl nepřiměřeně přísný, proto sáhla k mimořádnému snížení trestu.

Spory kvůli ořešáku



Matula loni v květnu v zahrádkářské kolonii v pražských Kunraticích nejméně dvakrát vystřelil ze své legálně držené zbraně vzor 50 na svého souseda, se kterým měl letité spory. Muži prostřelil předloktí a poranil mu ušní boltec.

Za vším je spor o ořešák, který stál na pozemku poškozeného. Matulovi prý stínil. Přizval si tedy svého syna, s bagrem částečně strhli plot oddělující oba pozemky a strom vybagrovali. Ořešák pak hodili sousedovi na pozemek. Následně pak nastaly hádky ohledně plotu na hranici obou pozemků.

Podle Matulovy verze mu soused začal nadávat. „Ty ha**le, stejně si ten plot nepostavíš a já tě zabiju,“ řekl mu prý muž od vedle. Podle postřeleného se ale vše seběhlo jinak. Matula sekal zahradu, a když souseda spatřil, šel nejprve do chatky a pak rovnou k němu. „Říkám mu: ‚Tak co, Matula, kdy se bude stavět plot?‘ A on koukal,“ uvedl při policejní rekonstrukci činu poškozený.

Nato Matula na souseda vystřelil, poškozený si jen stačil zkřížit ruce před obličejem. „Křičel jsem na něj: Ty magore, ty kreténe, tys mě střelil. Ty vole, tys mě střelil,“ prohlásil poškozený. Matula odešel do své chatky, odkud zavolal policii. Pak šel poškozeného zkontrolovat. „Seděl venku na bobku a řval: Ku**a! Když jsem viděl, že mluví a je naštvanej, tak jsem šel zpátky,“ řekl Matula.

Postřelený chtěl přes 11 miliónů



Přesto, že mohl dostat až osmnáctiletý trest, odešel Matula letos v březnu od pražského městského soudu s pětiletým trestem. Soud při rozhodování zohlednil veškeré okolnosti případu, jako je například slušná a vyrovnaná Matulova osobnost oproti vznětlivému, sprostému poškozenému, který podle něj nedbá zásad slušného chování. Matula činu hluboce litoval a vyčítal si jej.

Postřelený muž žádal po Matulovi celkem přes jedenáct miliónů korun za psychické útrapy, bolestné a náhradu ušlého zisku. Odvolací soud mu v úterý přiznal dvě stě tisíc a se zbytkem ho, stejně jako městský soud, odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních. „Městský soud pochybil, když poškozenému nepřiznal vůbec nic,“ konstatoval Hodoušek.