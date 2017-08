Vrchní soud poslal tři muže za mříže jen za loupež, na usvědčení z vraždy chyběly důkazy

Dohromady na 27 let poslal ve středu Vrchní soud (VS) v Olomouci za mříže trojici lupičů za přepadení a okradení důchodce na Blanensku. Jedenáct let dostal Michal Cvan (28), devět Jozef Minár (43) a sedm Simon Baier (30). Muži se zpovídali i ze smrti seniora v Ivančicích na Brněnsku, ale tuto část VS vrátil krajskému soudu kvůli doplnění důkazů.