„Dnes dopoledne sdělili policisté místního oddělení Nové Město podezření z trestného činu krádež čtyřiadvacetiletému mladíkovi, který se k jednání zachyceném na videozáznamu a ke krádeži samotné i doznal,“ sdělil v pondělí Právu Hulan.

Jedná se o muže, který byl v minulosti již několikrát stíhán pro majetkovou trestnou činnost a v současnosti je kvůli ní ještě v podmínce. Nyní je vyšetřován na svobodě. Za krádež peněz z kasičky mu hrozí až tři roky vězení.

Pokladničku vypáčil v kryptě



Krádež se stala v polovině července. Mladík odcizil dobrovolné příspěvky, které návštěvníci darovali muzeu. Využil chvíle, kdy si pracovnice muzea odskočila, a vzal pokladničku do krypty, kde se po atentátu na Heydricha v roce 1942 ukrývali parašutisté. Tam vypáčil zámek, pokladničku vykradl a z muzea odešel.

Případ se řeší ve zkráceném přípravném řízení. Znamená to, že by nejpozději do čtrnácti dnů mohl být podezřelý před soudem nebo s ním může státní zástupce uzavřít dohodu o vině a trestu.