Guru Jára je přes dva roky ve vazbě na Filipínách. Jednání ustrnula na mrtvém bodě

Jaroslav Dobeš alias guru Jára je více než dva roky ve vazbě na Filipínách, aniž by jej tamní úřady vydaly do České republiky. Nenutí je k tomu žádná mezinárodní smlouva a jednání mezi oběma státy ustrnula na mrtvém bodě, řekl na dotaz Novinek mluvčí ministerstva spravedlnosti Jakub Říman. Dobeše soud poslal na deset let za mříže za znásilňování žákyň jeho školy, odvolací soud ale rozsudek zrušil. Stání zatím pokračovat nemůže.