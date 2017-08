Policie zatím podle něj nikoho neobvinila, ale v nejbližších hodinách zřejmě obvinění vznese. Podrobnější informace o podezřelých kriminalisté nechtěli sdělit.

Římskokatolický filiální kostel Božího těla začal hořet v noci na středu okolo půlnoci, hasiči se o požáru dozvěděli krátce po ní.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

„Při příjezdu jednotek už kostel silně hořel. Oheň dostali hasiči pod kontrolu za necelou hodinu. Do středečního rána pokračovalo dohašování,“ uvedl ve středu mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Historická památka



I když při požáru nebyl nikdo zraněn, zničení kostela je nejen pro třinecký region tragédií. Cenná historická památka s mnohým původním vybavením a obrazy z první poloviny 16. století prošla v letech 2012 až 2014 rekonstrukcí za několik miliónů korun.

V třinecké části Guty shořel dřevěný kostel z 16. století. Významná památka byla prakticky zničena.

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Po ničivém požáru zbyly jen ohořelé dřevěné trámy a kříž, který stával před kostelem. „Je to znamení naděje, zároveň ale i určitá zkouška pro věřící. Je potřeba se na to dívat s vírou a nadějí do budoucna,“ uvedl farář kostela Božího těla Kazimierz Plachta.

Na místě byli i policejní vyšetřovatelé.

FOTO: Pavel Karban, Právo

Právě jemu policisté v noci volali. „Šest minut po půlnoci mi zavolali a sdělili, že všechna čidla hlásí poplach. Když mi volali o dvě minuty později, že kostel hoří, okamžitě jsem tam jel,“ vyprávěl farář a dodal, že vzal do ruky růženec a pomodlil se.