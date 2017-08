Konflikt nastal během jednání, při kterém úředníci s cizincem řešili napojení jeho domu na kanalizaci. Objekt stojí v katastru šumavské obce Hamry v blízkosti nýrské přehrady, jejímž správcem je právě Karásek. Ten byl na schůzku pozván, protože předmětná nemovitost stojí v ochranném vodním pásmu.

„Když jsem dorazil, tak na mě ten člověk začal křičet, abych šel pryč. Řekl jsem kolegům, že tohle nemíním poslouchat, otočil jsem se s tím, že odejdu. On přiběhl a zezadu mě dvakrát praštil baseballovou pálkou, nejdřív do jedné, pak do druhé nohy. Všichni přítomní zůstali úplně zkoprnělí,“ vybavoval si Karásek nepříjemné okamžiky.

Útok byl nečekaný

Útok ustál a přivolal policii. Pak musel být ošetřen v nemocnici. Několik týdnů byl v pracovní neschopnosti, měsíc proležel a pak chodil o francouzských holích. Znalci později uvedli, že s přihlédnutím na intenzitu útoku a použitému nástroji hrozilo daleko závažnější zranění.

„Když přijeli policisté, útočník dělal, jako by se nic nestalo. Dokonce tvrdil, že mi nic neudělal,“ pokračoval hrázný. Proč ho majitel objektu napadl, si nedokáže vysvětlit. „To nikdo neví,“ uvedl. Žádný konflikt prý spolu neměli.

Svědci se shodli na tom, že útok byl rychlý a nečekaný. „Ještě než k němu došlo, majitel domu nás napadal, že jsme tady žili čtyřicet let v totalitě a že nás musí učit, jak se máme chovat. Když přišel pan Karásek, začal na něj hulákat, že ho nikdo nezval a aby odešel, nebo na něj vezme klacek,“ uvedl jeden z přítomných úředníků.

Případ, který nemá obdoby

Prakticky vzápětí cizinec odběhl do stodoly a vrátil se s baseballovou pálkou. „Vůbec nás nenapadlo, že by pana Karáska udeřil. Mysleli jsme si, že ho chce jen postrašit a přimět k odchodu. Když jej pak zezadu praštil, byli jsme z toho tak překvapeni, že jsme se nezmohli na slovo,“ vypověděl další ze svědků.

Podle něj pak cizinec vrátil pálku zpátky do stodoly a dělal, jako by se nic nestalo.

Po příjezdu policejní hlídky se útočník odmítl legitimovat. Doklady předložil až poté, co mu strážci zákona pohrozili, že ho odvezou na služebnu. Napadení Karáska popřel. Tvrdil, že o žádné baseballové pálce nic neví.

Za těžko uvěřitelný považuje incident ředitel plzeňského pracoviště Povodí Vltavy Miloň Kučera. Potvrdil, že za svoji dosavadní praxi se nesetkal s tím, že by někdo napadl zaměstnance Povodí při pracovním výkonu.