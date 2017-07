Podle obžaloby tak lupiči začali kout plán na snadné zbohatnutí, ale než se k činu rozhoupali, zadrželi je policisté. U brněnského Krajského soudu jim hrozí až 12 let vězení.

„Obžalovaní se dozvěděli, že v obci na Hodonínsku neznámá osoba dětského věku rozdává lidem dolary bez vědomí svých rodičů. Chtěli získat až 90 tisíc dolarů a dohodli se, že udělají všechno proto, aby kluka našli s tím, že zjistí, kde bydlí a peníze mu vezmou i za cenu násilí,“ prohlásil v obžalobě státní zástupce Ivan Hrazdíra.

Jeden z obžalovaných věřil, že jde o směnu



V čele skupiny měl stát Slovák Milan Daniel, který měl koordinovat činnost Jana Křápka, Václava Malého, Zdeňka Malého a Lukáše Matušky. Vyšetřovatelé jsou si jisti, že skupina dokonce v obci byla a obhlížela si situaci. Muži sledovali i samotného hocha, jehož otec má pracovat v cizině. Chlapec zřejmě našel peníze a rozdával je na potkání.

„Vůbec nesouhlasím s tím, co jsem slyšel v obžalobě. Měl jsem za to, že se jedná o výhodný nákup dolarů po 17 korunách za kus. To mi řekli. Dolary měl nabízet nějaký nezletilý kluk, říkal jsem si, že je to nějaká blbost. Nahlásit to na policii? Abych pravdu řekl, něco takového mě vůbec nenapadlo,“ tvrdil u soudu Daniel. Když se jej státní zástupce zeptal, jak si vysvětluje fakt, že tři spoluobžalovaní hovoří o připravované krádeži peněz, jen odvětil: „Já jsem věřil, že jde o směnu.“

Senát v čele s Jaroslavou Bartošovou má v plánu jednání až do čtvrtka. Jestli pak zazní i verdikt bude záležet na provedeném dokazování.