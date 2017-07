Celá kauza má kořeny v roce 2012, kdy se Sněmovna snažila přehlasovat senátní veto balíčku daňových změn. To se nepovedlo i kvůli přeběhnutí trojice poslanců k opozici. Balíček podle obžaloby nakonec prošel až poté, co rebelující poslanci složili svůj mandát. Šnajdr a Fuksa pak získali lukrativní posty ve státních firmách.

Expremiér se ve čtvrtek u Obvodního soudu pro Prahu 1 hájil tím, že poslancům nezajistil lukrativní posty. Šnajdr prý naopak odchodem přišel o místo ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Obžaloba podle Nečase smíchala více věcí dohromady. Schůzky s Tluchořem prý nebyly konspirativní, jak tvrdí obžaloba. Byly sice neveřejné a probíhaly i na Úřadu vlády a ve Sněmovně, ale to je prý v politice běžné.

„Politika se bez důvěrných a neveřejných jednání neobejde,“ uvedl ve své výpovědi Nečas. Cílem setkání mělo být zklidnění situace v názorově rotříštěné straně před volebním kongresem ODS.

Nečas: Fuksa a Šnajdr byli jiné váhové kategorie

„Obžalobu považuji za vykonstruovanou a nepravdivou,“ zdůraznil Nečas. Odmítl také, že by ho tehdejší náměstek ministra zemědělství Roman Boček s s šéfkou Úřadu vlády Janou Nečasovou, kteří také čelí obžalobě, ovlivňovali. Označil to za „superbizarní tezi“. Přirovnal to k situaci, kdy by primářovi chirurgie radil při operaci pomocný personál.

Podobně zlehčoval roli dalších obžalovaných v možnosti, že by sami přímo chtěli ovlivňovat poslance-přeběhlíky. „Fuksa a Šnajdr byli jiné váhové kategorie než Boček a Nečasová,“ řekl u soudu Nečas.

Body obžaloby odmítla i Nečasová. Její tehdejší šéf podle ní neměl konspirativní schůzky s Tluchořem a dalšími poslanci. Nesouhlasila ani s tím, že by jeho jménem s přeběhlíky jednala sama.

Státní zástupce trvá na tom, že korupce je prokázaná

Podobně reagoval i Boček. Zmínil, že se snažil o zprostředkování jednání mezi Nečasem a Tluchořem, ale pouze proto, že mezi nimi panovalo napětí a on chtěl obrousit hrany.

Státní zástupce Rostislav Bajger má ale na celou věc jiný názor. „Nevylučujeme, že se vedla politická jednání. Dokonce to připouštíme. Hovoříme ale o druhém charakteru jednání,“ uvedl po jednání. Korupce je podle něj v tomto případě jasně prokázaná formou použití odposlechů.

Všichni obžalovaní odmítli odpovídat na otázky státních zástupců. Proto bylo líčení odročeno na počátek září. Nečasovi a Bočkovi hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na šest let. Nečasová, která čelí i obžalobě za krácení daní u drahých kabelek, se pak může dostat za mříže až na osm let.