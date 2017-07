Pes byl v liščí noře uvězněný 16 dnů a panovaly obavy, že tam také zemře. Ve středu dopoledne ho ovšem našli hasiči venku.

„Hasiči se náhodně na místě sešli kvůli zvážení další možnosti záchrany. Pes dostal ihned napít a byl převezen k veterináři do Turnova, kde již na něho čekala šťastná majitelka,“ uvedla mluvčí libereckých hasičů Zdenka Štrauchová.

Zvíře bylo podle ní zesláblé a unavené, ale nemělo žádné vážné zranění. „Sice mu chybí zoubek, ale není to nic, co by ho omezovalo na dalším životě,“ doplnila mluvčí.

Bart byl po dnech strávených v liščí noře zesláblý, ale je v pořádku

FOTO: HZS Libereckého kraje

Hasiči jsou rádi, že se u zásahu neukvapili a nepokusili se k zvířeti prokopat. Mohli by tím způsobit zával a psovi tak překazit šanci na to, aby se vyhrabal sám.

Border teriér Bart se při vycházce se svou majitelkou zaběhl do liščího úkrytu ve skále a už se nedostal ven. O jeho osvobození se snažili profesionální i dobrovolní hasiči či záchranáři až z Olomouce a Plzně. Použili i speciální přístroje jako štěrbinovou kameru či echolokátor, záchrana se však stále nedařila.

Bart už je zpět u své majitelky

FOTO: HZS Libereckého kraje

„V úterý se začal pejsek opět ozývat. Proto se ve středu sešli na místě zástupci záchranářů a další odborníci a chtěli jsme se radit, jak dál postupovat. Najednou se pejsek objevil, sám, úplně sám. Hasiči mu dali napít, kontaktovali majitelku. Ta byla strašně překvapená, už ani nevěřila, že pes žije,“ prozradila Štrauchová.