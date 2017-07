„Modrý maják má dnes každý, já bych jim ho nebral úplně, to není správná cesta, ale měli by mít maják své vlastní barvy. Třeba zelený, fialový nebo také oranžový. Prostě jiný než modrý. Když se podíváme po Evropě, tak tam jezdí auta některých složek integrovaného záchranného systému, které mají jinak barevné majáky,“ uvedl Slabý.

Poukázal také na to, že v Rakousku a Německu se šetří s užíváním majáků i u záchranné služby.

Problém v tom, že by řidiči nechtěli dávat přednost sanitce s oranžovým majákem, nevidí.

„Pokud to bude v zákoně, předpokládám, že řidiči uhnou i oranžovému majáku se sirénou na označené sanitce. Jestliže řidič neuhne modrému majáku, nepředpokládám, že dá přednost oranžovému,“ podotkl prezident asociace záchranářů.

Sanitky a maják Zákon uvádí, že zvukovým výstražným zařízením doplněným světlem modré barvy mohou být vybavena vozidla poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče. Znamení mají právo použít „při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností”. Těmto sanitkám jsou řidiči povinni umožnit plynulý průjezd nebo musí zastavit auto tak, aby jim nepřekáželo.

Sanitka soukromého přepravce se zapnutými majáky havarovala v Praze minulé úterý, když v křižovatce jela na červenou a narazilo do ní auto. Podle policie v sanitce nebyl žádný pacient a policisté nyní zjišťují, zda měla zapnuté majáky oprávněně.

Společnost uvedla, že šlo o sanitku rychlé lékařské pomoci, která jela urgentně do jedné nemocnice na ARO pro pacienta na umělé plicní ventilaci, jenž měl být převezen do nemocnice ve Vinohradech. [celá zpráva]

Značení sanitek

Modrý maják a houkačku mohou mít sanitky záchranářských sanitek, ale i auta patřící dopravní službě, jež slouží k přepravě neakutních pacientů. Rozeznat je by mělo být snadné podle barev, podle Slabého to však ne vždy platí. Některé sanitky dopravní služby podle něj vypadají jako ty záchranářské.

„Dopravci nerespektují vyhlášku, která říká, že vozidla dopravní služby mají být bílá s červenými pruhy. Nemá na nich být žádný nápis, který by připomínal zdravotnickou záchrannou službu. Kontrolovat by to měly krajské úřady, které tak ale nečiní,“ vylíčil Marek Slabý.

Sanitky záchranné služby mají mít žlutou barvu a na bocích reflexní obdélníky se zeleno-žlutou barvou. V případě, že by krajské úřady zjistily porušení této vyhlášky, mohou firmám odebrat licenci na provoz zdravotnické dopravní služby.

Pouze při plnění úkolů

Vozy dopravní služby by podle Slabého neměly přepravovat ty nejakutnější případy. „Jestliže je pacient v ohrožení života, hrozí mu selhání životních funkcí, a tak nemá v dopravní sanitce co dělat. Tam se nesmí ocitnout, a pokud se to stane během jízdy, má řidič zastavit a zavolat záchranku,“ vysvětlil Slabý.

Ať už je to však ten, či onen druh sanitky, pokud je maják zapnutý, měli by řidiči těmto vozům umožnit plynulý průjezd nebo zastavit auto tak, aby jim nepřekáželo.

Sanitky mají podle silničního zákona právo znamení použít „pouze při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností“, blíže však zákon povinnosti nespecifikuje. Při neoprávněném použití majáku hrozí řidiči ve správním řízení pokuta až 2500 korun, kontrolovat případné zneužívání modrého světla je však složité.

„Pokud by policisté chtěli kontrolovat sanitku, musí mít u sebe kompetentní osobu, lékaře, který je okamžitě schopen posoudit stav převáženého pacienta,“ uvedl na dotaz Novinek pražský policejní mluvčí Tomáš Hulan.

V zájmu pacientů



Jak Slabý upozornil, asociace již několikrát jednala s majiteli dopravních sanitek o používání majáků. Ti ale odmítli odebrání modrých majáků a předložili ke svému tvrzení mnoho argumentů.

„Například uvedli, že stojí v zákazu zastavení a nakládají pacienty nebo stojí na jiných místech, kde je to zakázáno. Poukazovali také na to, že stání v koloně může pacientům přitížit. Podle mě se ale na tohle všechno vztahuje oranžový maják,“ uvedl Slabý.

Středočeská záchranná služba. Ilustrační foto

FOTO: ZZS Středočeského kraje

Kroky ke změně zákona však asociace neudělala. A ministerstvo dopravy na dotaz Novinek uvedlo, že samo změnu nechystá.

„Přestože převozní sanitky v případě propustného provozu nemají nutný důvod vyžadovat právo přednostní jízdy, v případech dopravní zácpy či jiných situací, které způsobují neprůjezdnost vozidel, mají modré majáky v některých případech bezesporu své opodstatnění,“ řekl mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

Podle něj by dlouhé čekání v kolonách pro pacienty po operaci mohlo mít i vážné následky. A připomněl také situaci, kdy jsou převozové sanitky nasazeny jako rychlé.

„V případech, kdy došlo k události s větším množstvím zraněných, je nutný převoz do zdravotnických zařízení a aktuální kapacita rychlých sanitek nedostačuje, příp. není v dané chvíli k dispozici. Z tohoto důvodu jsou dnes i převozní sanitky vybaveny např. kyslíkem,“ konstatoval mluvčí ministerstva.

Nehodou sanitky z minulého týdne se policisté dál zabývají. Pokud by zjistili pochybení, předají podle mluvčího Hulana případ správnímu orgánu.