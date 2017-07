„Střelba se ozvala před hlavním vchodem do areálu. Nikdo nebyl zraněn. Střílející muž skončil v rukou policistů a následně v policejní cele k vystřízlivění. Případ nyní šetří kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí Lucie Javoříková.

Už během prvního festivalového rána se objevily i první krádeže. „Do desítky stanů vnikl v době, kdy fanoušci tvrdé muziky ještě spali, dosud neznámý pachatel. Lidem odcizil mobilní telefony a peněženky s doklady a finanční hotovostí. Celková škoda odcizením se dosud vyšplhala na bezmála osmdesát tisíc korun,“ podotkla Javoříková.

Fanoušek se vloupal do domu



Kriminalisté řeší i pár případů vloupání, a to do garáže sloužící jako kiosek a do rodinného domu, kam se snažil dostat jeden fanoušek tvrdé muziky. „Zde se však nacházeli psi majitele, kteří na pachatele upozornili štěkáním. Majitelé ihned volali na tísňovou linku. O chvíli později byl muž zadržen a skončil na policejní služebně,“ dodala mluvčí.

Video

Kapela Sabaton zkoušela s filharmoniky na Masters of Rock. Záběry z 12. července. Zdroj. Aleš Fuksa, Právo

Policisté v uniformách i v civilu procházejí stanová městečka a snaží se krádeže co nejvíce minimalizovat. Ke kontrolám používají policejní čtyřkolky, které jim usnadní a urychlí kontroly v terénu. V nočních hodinách využívají dalekohled s nočním viděním. „Přesto musejí návštěvníci i samotní obyvatelé Vizovic převzít za své věci odpovědnost sami a být více obezřetní,“ podotkla Javoříková.

Policie musí od samého počátku festivalu řešit také další prohřešky, kupříkladu neukázněnost řidičů, kteří parkují na zákazech parkování a nerespektují dopravní značení. „Řešili jsme již více než osmdesát přestupků v dopravě týkajících se především právě parkování,“ spočítala mluvčí.