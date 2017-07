„Obžalovaný má předvolání doručeno 21. června, do vlastních rukou,“ konstatovala Říhová s tím, že soudu do středečního rána nedorazila ani omluva, a nechá proto Kadlece předvést policií k příštímu jednání. To by mělo proběhnout v druhé polovině srpna. Za ohrožení pod vlivem návykové látky Kadlecovi hrozí až tři roky vězení.

Soud měl začít projednávat Kadlecův nejvýraznější počin za volantem, kdy loni v dubnu na pražských Vinohradech naboural 24 aut. V krvi měl tehdy více než jedno promile alkoholu, který údajně kombinoval s léky. Kadlec svým extempore způsobil škodu za 1,65 miliónu korun. [celá zpráva]

Video

Policista, který naboural desítky aut na Vinohradech. Archivní video

Ten den se měl navíc zúčastnit soudního jednání ohledně své předchozí nehody z roku 2015, k soudu ale nepřišel s tím, že je prý nemocný.

Expolicista Karel Kadlec u obvodního soudu v Praze.

FOTO: Petr Horník, Právo

Kadlec boural na náměstí Bratří Synků v Nuslích. Jeho auto nestačilo zastavit za vozidlem, které dávalo přednost chodcům na přechodu. Následně naboural ještě auto odtahové služby, když chtěl od kolize ujet.

Policisté mu při dechové zkoušce naměřili 1,5 promile alkoholu. Sám Kadlec tvrdil, že před jízdou nepil. Za tuto nehodu Kadlecovi letos v únoru potvrdil osmiměsíční podmínku a dvouletý zákaz řízení. [celá zpráva]

Já nic, to slunce



Bývalý učitel policejní akademie má na svědomí minimálně ještě další nehodu, tentokrát z loňského srpna, kdy opět na Vinohradech naboural svým BMW dvě zaparkovaná auta. Dechovou i krevní zkoušku na místě odmítl s tím, že nemá důvěru v orgány činné v trestním řízení.

Podle svých slov prý nebyl pod vlivem alkoholu, ale oslnilo ho slunce. Kadlec za to dostal pokutu a zákaz řízení. [celá zpráva]

Kadlece kvůli jeho alkoholickým jízdám loni v dubnu ministr vnitra Milan Chovanec z řad policie propustil bez nároku na výsluhy.