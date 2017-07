Řidička v Praze nabourala do zábradlí a elektrického antoníčku, nadýchala zbytkový alkohol

Řidička Land Roveru nabourala v neděli ráno na Lahovickém mostě v Praze do zábradlí mostu a do elektrického rozvaděče. Zraněná byla převezena do nemocnice, policistům nadýchala zbytkový alkohol.