„Dospěli jsme k závěru, že se obžalovaný žalovaného jednání dopustil. Pokud obhájce argumentoval, že se jednalo o pohádky, které obžalovaný neměl v úmyslu uskutečnit, pak se s tímto nemůžeme ztotožnit,“ uvedla předsedkyně soudního senátu Jaroslava Lišková.

Martina G. usvědčoval záznam odposlechu hovoru s jeho známým, který posléze celou věc nahlásil policii. Pokud by šlo však pouze o tento záznam, pak by se podle soudkyně případ tak daleko nedostal. Martin G. však svůj plán vykládal dalším lidem a následně se snažil sehnat od několika známých střelnou zbraň.

Podle názoru soudu „je jednoznačně prokázáno, že vraždu rodičů plánoval”, a jednalo se tedy o přípravu vraždy. „Do jaké míry bylo reálné vraždu provést či nikoliv, to bychom s ohledem na osobu obžalovaného a způsob přípravy hodnotili jako velmi pofidérní,“ řekla Lišková.

Soudkyně poukázala na to, že byl Martin G. pod vlivem drog, které v dané době i prodával. „Osoby holdující alkoholu, a zejména drogám mají reálné chápání poměrně snížené a domnívají se, že věci jsou tak, jak ani nejsou nebo třeba ani být nemohou,“ konstatovala.

Poslední možnost

Martinovi G. pomohlo, že svědci, u kterých sháněl zbraň, u soudu uvedli, že neměli v úmyslu mu jakoukoliv zbraň shánět.

Právě s ohledem na celkový charakter přípravy, ale i charakter obžalovaného a postoj rodiny obžalovaného, zejména strýce, který jednání chodil sledovat a je ochoten vzít obžalovaného do své péče, dospěl soud k závěru, že je možno uložit trest hluboko pod spodní hranici zákonné trestní sazby.

„Je to poslední možnost pro pana obžalovaného, aby se sebral a dal dohromady a začal žít nějakým normálním životem,“ uzavřela Lišková s tím, že v opačném případě Martina G. čeká bohatá kriminální kariéra.

Neměl prý motiv



Martin G. se snažil loni od známých sehnat zbraň. Mluvil o plánech rodiče zastřelit a jejich těla zakopat u Ústí nad Labem, kde by předem vykopal hroby. Promýšlel i to, jak zahladit stopy. Poté chtěl údajně získat majetek rodinné firmy a dědictví, ze kterého by vyplatil svému známému Janu P. milión korun za pomoc při shánění zbraně a odstranění auta.

Jenže Jan P. všechno nahlásil na policii, která loni v říjnu Martina G. zatkla. Před soudem obžalovaný jakoukoli vinu odmítl, šlo prý jen o žvanění a fantasmagorii.

„Mohlo se tam stát, že jsem řekl: Fajn, tak ty fotry zastřelíme. Možná jsem se bavil ve svý frajeřině, ale přece si nemůžete myslet, že bych žádal osmnáctiletýho kluka, aby mi sehnal tlumič?“ uvedl počátkem června.

Rodiče prý zabít nechtěl, neměl prý motiv, rodiče jsou podle něj navíc zadlužení a mají exekuce. Podle Martina G. je za vším Jan P., který ho „chce zničit“.