Řidič mazdy nejprve v ulici Boženy Němcové narazil do vozidla Škoda Forman. Pak pokračoval dál, ale vzhledem k tomu, že jde o slepou ulici, začal couvat a narazil do vozidla Jaguar X-TYPE a také do vozu Ford Focus, uvedla krajská policejní mluvčí Irena Urbánková.

Poté opilý řidič pokračoval Sokolskou ulicí, kde narazil do dalších dvou vozidel - osobního auta Ford Mondeo a vozidla Škoda Octavia.

Oznámení o poškození několika zaparkovaných vozidel dostali policisté v 6.30 hodin ráno. Policejní hlídka řidiče podle popisu vzápětí vypátrala a zastavila krátce poté na komunikaci mezi obcemi Zábřeh a Postřelmov.

"U řidiče provedli dechovou zkoušku a naměřili mu kolem 2,9 promile alkoholu v dechu," doplnila policejní mluvčí. Policisté mu na místě zadrželi řidičský průkaz a zakázali další jízdu.