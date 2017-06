Obhájce Eduard Bruna svou klientku z červnového jednání omluvil a předložil její pracovní neschopenku a lékařskou zprávu. Protože však Nečasová trvala na své účasti u soudu a nesouhlasila s tím, aby soud pokračoval bez ní, muselo se jednání odročit až na září.

V pondělí, tedy jen o něco málo než o týden později, se však Nečasová se svým manželem a bývalým premiérem Petrem Nečasem zúčastnila oslavy narozenin Václava Klause na pražské Hanspaulce. Vyfotili ji přitom bulvární novináři z deníku Blesk. Na snímcích sedí třeba vedle prezidenta Miloše Zemana či šéfky Energetického regulačního úřadu Aleny Vitáskové.

Tady je všechno! Cesta k dnešku: M. Zeman, V. Klaus, P. Nečas, J. Nečasová (Nagyová). Zachytil zdáli fotograf Blesku pic.twitter.com/vlQhtvFr7x — Michal Kubal (@MichalKubal) 19. června 2017

Pro soudkyni z Prahy 1 Pavlu Hájkovou to však nejsou jediné pochybnosti o tom, zda na tom Nečasová skutečně byla tak špatně, že u soudu nemohla být. Už minulý týden, tedy ještě před touto událostí, vyzvala jejího obhájce, aby k omluvě doložil další listiny.

„Předsedkyně senátu nepovažuje předloženou omluvu za dostačující. Z neschopenky ani lékařské zprávy nevyplývá, že by zdravotní stav paní Nečasové byl takový, že neumožňoval její účast u hlavního líčení,“ sdělila v úterý Právu místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dana Šindelářová.

Potvrzení z neurologie pro letce

Nečasová předložila potvrzení z neurologie v Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze 6. Jde o zařízení určené především pro letce, ale otevřené je i veřejnosti. V ústavu je neurologické ambulantní pracoviště. Jaké přesně má Nečasová potíže, není jasné. Její advokát Bruna měl v úterý vypnutý telefon.

V lékařské zprávě však podle Šindelářové výslovně chybí věta, že účast jmenované na soudním líčení není vzhledem ke zdravotnímu stavu možná.

Nečasová se omluvila i na začátku líčení na konci dubna, tehdy prý kvůli viróze.

Může přizvat znalce



„Soudkyně vyzvala obhájce, aby doložil omluvu tak, aby ji soud mohl považovat za řádnou,“ dodala Šindelářová. Pokud by se tak nestalo, mohla by soudkyně Hájková přizvat znalce, kteří by zdravotní stav Nečasové přezkoumali.

„Mohl by se vyjádřit i k tomu, zda se zdravotní stav rapidně zlepšil tak, že se paní Nečasová mohla zúčastnit té oslavy,“ podotkla Šindelářová. Nečasové by pak mohla hrozit pořádková pokuta až 50 tisíc korun.

Hájková celou kauzu možného zneužití Vojenského zpravodajství převzala od Heleny Králové, která Nečasovou a bývalé ředitele vojenské tajné služby Milana Kovandu, Ondreje Páleníka a jejich podřízeného Jana Pohůnka již dvakrát zprostila obžaloby.

Sháněla kompromitující informace



Nadřízený pražský městský soud jí případ odebral, protože podle něj nekriticky brala v potaz pouze verzi obžalovaných. V případu jde o podezření, že Nečasová ještě jako šéfka premiérova kabinetu Petra Nečase nechala v roce 2012 sledovat jeho tehdejší ženu Radku.

Podle obžaloby se snažila sehnat kompromitující informace, aby uspíšila Nečasův rozvod. Všichni obžalovaní však vinu popírají. Nečasové se zastal i dnes už její muž Petr Nečas, který opakovaně svědčil v její prospěch. Obhajobu staví na tom, že první rodinu Nečase naopak před sledováním chránili. Kauza vedla v roce 2013 k pádu Nečasovy vlády.