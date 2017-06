„Byl to můj ředitel ve škole, učitel. Dá se říct i kamarád,“ vypověděl bývalý student. Mladík uvedl, že se během jeho studia jezdilo na chatu do Josefova Dolu. „Bylo to takový odpočinkový od celýho světa. Hrálo se na kytaru, byla tam zábava,“ popsal.

Podle Kymra nešlo o školní výlet, ale o pobyt mládežnického klubu Bukanýr, jehož byl členem a kam studenta pozval. Prý proto, že „v tom oddíle všichni brali každého takového, jaký je“.

Jednoho večera šel spát mladík dříve než ostatní. „A jak jsem spal, tak jsem cejtil, jak mi někdo šahá mezi nohy. Tak jsem se probudil a zjistil jsem, že mi Lumír (Kymr) šahá na pin***ra,“ uvedl mladík.

Vždycky jsem si říkal, proč ty ženský, který jsou znásilněný, nejdou hned k tomu soudu. Teď už to vím. svědek

Protože mu to bylo nepříjemné, schoulil se prý nejprve ke zdi a pak se zvedl a šel spát do vedlejšího pokoje. Když s tím druhý den Krymla konfrontoval, přišlo mu prý, že je zklamaný z toho, co se stalo.

Nejde prý o mstu

Mladík také popsal jakousi vstupní prohlídku, jíž se musel podrobit při příjezdu na chatu. „Řekl mi, ať se vysvlíknu, obešel mě, něco si zapsal a pak mi stáhnul pin***ra a koukal, jestli je všechno v pohodě,“ popsal hoch. „Bylo mi trapně, že jsem si to nechal udělat,“ dodal.

Na dotaz Kymrovy obhájkyně, proč neztropil scénu nebo to nějak neřešil, mladík odpověděl: „Cejtíte se tak trapně, je vám hanba, že jste neudělala nic. Vždycky jsem si říkal, proč ty ženský, který jsou znásilněný, nejdou hned k tomu soudu. Teď už to vím.“

Zároveň dodal, že je smutné, když se člověk takhle chová. Celou věc prý „držel pod pokličkou“, protože měl za to, že byl jediný, komu se to stalo. „Nejedná se z mé strany o žádný akt msty vůči ing. Kymrovi,“ podotkl na závěr.

Kymr přiznal masáže a společnou masturbaci

Kymr jakékoliv sexuální jednání odmítl, vstupní prohlídka byla prý běžná procedura. Při předchozím březnovém jednání nicméně přiznal různé masáže, společné sprchování či vzájemnou masturbaci s celkem deseti mladými hochy.

Podle obžaloby k tomu docházelo v letech 2010 až 2016, zejména na chatě v Josefově Dole v Jizerských horách, ale i u něj doma nebo na jachtě ve Středomoří. Kymr si podle svých slov nepřipouštěl, že se dopouští něčeho nezákonného. To mu prý došlo až ve vazbě.

Podle soudních znalců Kymr netrpí žádnou duševní chorobou ani poruchou, má nevyhraněnou sexuální orientaci. Kymr už při minulém jednání prohlásil, že má fantazie o erotických masážích s chlapci mezi 17 a 20 lety, klasický pohlavní styk mezi dvěma muži ho ale nikdy nepřitahoval a přijde mu odpudivý.

Soud bude pokračovat v září výslechem dalších svědků.