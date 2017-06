Řidič u Jarova nezvládl zatáčku, vjel do příkopu, kde narazil do betonové propusti. Nehodu na místě nepřežil o rok starší muž, který byl podle zjištění Práva zastupitelem v Blovicích. Druhým pasažérem je vysoký úředník Plzeňského kraje, který stejně jako Šampalík skončil zraněný v nemocnici.

„Jsme z toho všichni zdrceni,“ řekl Právu velitel dobrovolných hasičů v Žinkovech Josef Suda, kterému Šampalík dělá zástupce. Těžko volil další slova. „Ten kluk je hrozně férový a slušný člověk. Každému vyšel vstříc. Podělal si tím celý život,“ dodal Suda.

Vezl kamarády



Podle něj vezl dva své nejlepší kamarády. „Nechtěl je tam nechat, tak si myslel, že je zvládne odvést. Já jsem ani nevěděl, že tam má auto. Vůbec by mě nenapadlo, že by šel řídit. Kdybych to tušil, tak mu seberu klíčky,“ uzavřel Suda.

Podle poslance za KSČM Jiřího Valenty skončil Šampalíkovi mandát krajského zastupitele v loňském roce. „Dnes už je jen řadovým členem. Kvůli pracovnímu vytížení se politice už tolik nemohl věnovat,“ uvedl Valenta. Nehodou byl zaskočen. „Kolegu Šampalíka znám dobře, nikdy jsem ho neviděl ve větší míře pít alkohol. O to více jsem překvapený z toho, co se stalo,“ prohlásil poslanec.

Podle informací Práva policie zatím v souvislosti s nehodou nikoho neobvinila.