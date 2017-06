Děti v Karviné přebíhaly ulici mimo přechod, srazilo je auto

Na Havířské ulici v Karviné v pondělí po poledni vběhly dvě děti ve věku šesti a osmi let do silnice a narazily do jedoucího vozidla, které řídil 72letý muž. Obě byly následně převezeny do nemocnice, informovala mluvčí policie Zlatuše Viačková.