Obžalovaného Lukáše Hajného přivedla do soudní síně ozbrojená a maskovaná eskorta, která uvnitř zůstala po celou dobu jeho výpovědi. Hajný vypovídal s pouty na nohou. K vraždě policisty se přiznal.

Řekl, že v tragický den byl zfetovaný, šňupl si pervitin a kouřil marihuanu. „Pohádal jsem se s tátou i bráchou, protože jsem si myslel, že mi vzali peněženku. Řval jsem na ně. Já si ten den moc nepamatuju. Byl jsem mimo. Ani jsem nevěděl, že jsou to policajti. Začali mě mlátit, tak jsem popadl nůž a jednoho bodl, ten spadl na stůl. Druhý mi dal kravatu tak jsem ho taky bodl,“ řekl u soudu obžalovaný s tím, že ho to mrzí a lituje všeho, co se stalo.

Předsedkyně senátu Olga Smrčková zakázala novinářům pořizovat zvukové i obrazové materiály. „A to z důvodu zajištění bezpečnosti jednání,“ řekla. Během pondělního jednání vypovídal i zraněný policista. Řekl, že Hajný musel vědět, že jsou policisté.

Policii zavolala útočníkova matka



Tragédie se odehrála loni v prosinci v obci Velice na Českobudějovicku. Policisty na agresivního syna zavolala sama matka. Policisté Václav Haas a Jaroslav Humeš z Obvodního oddělení v Hluboké nad Vltavou byli přivoláni k rodinné hádce. Když na místo přijeli, snažili se agresivního a zfetovaného mladíka zklidnit.

Ten je ale začal napadat tyčí a nožem, a tak se snažili zakročit. „Mladík předstíral, že reaguje na zákonné výzvy a nehýbá se. Během okamžiku na policisty zákeřně zaútočil dřevěnou násadou a následně i skrytým nožem. Byl ve výhodě, protože domácí prostředí dobře znal. Policisté neměli šanci tragédii odvrátit,“ popsal brutální útok mluvčí jihočeské policie Jiří Matzner.

Oba pobodaní policisté skončili v českobudějovické nemocnici. Václav Haas po dvou dnech zemřel. Jaroslav Humeš se dodnes léči a není jisté, zda se někdy vrátí do služby. Za vraždu policisty hrozí Hajnému až výjimečný trest. Soudní líčení je naplánováno do středy. Přizváni jsou znalci z oboru psychiatrie a obhájce Hajného trvá na vyslechnutí jako svědka bratra obžalovaného.