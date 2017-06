Jak informoval mluvčí opavského soudu Tomáš Kamrádek, prvních pět výtržníků bylo odsouzeno na základě trestních příkazů. „Všichni dostali zákaz vstupu na fotbalová utkání na dobu od jednoho do dvou let. Tři fanoušci kromě toho dostali peněžité tresty v rozmezí od deseti do patnácti tisíc korun,“ řekl Kamrádek.

Jeden z fanoušků kromě zákazu vstupu na stadióny dostal také trest odnětí svobody na tři měsíce s podmíněným odkladem na jeden rok.

Zásah policie proti chuligánům před zápasem v Opavě

FOTO: Aleš Honus, Právo

Fotbalové utkání mezi Opavou a Baníkem proměnilo v březnu opavské ulice takřka ve válečnou zónu. Do Opavy vlakem dorazilo několik stovek fanoušků, přičemž velká část z nich si počínala jako smyslu zbavená. Během pochodu městem se od hlavního proudu fanoušků oddělovaly různé skupinky, které ničily veřejný majetek. Fanoušci pak u stadiónu začali házet kameny a různé předměty po policistech. Postupně policie zadržela několik desítek fanoušků.

Veřejnost v Opavě šokoval mimo jiné videozáznam, na kterém početná skupina fanoušků domácího klubu násilím vyvrátila plot u jednoho z rodinných domů. Vedení opavského fotbalového klubu následně oznámilo, že škodu majiteli uhradí a bude ji vymáhat po odsouzených fanoušcích. Před soud ale nakonec půjdou jen dva, kteří si při ničení plotu podle videozáznamu počínali nejaktivněji.