V prvním případě byl podle obžaloby v letech 1998 až 1999 jeho obětí nezletilý chlapec, nyní sedmadvacetiletý muž. Byl to syn jeho kamarádky, kterého si se souhlasem rodičů brával k sobě domů, nejprve na jednu noc, později na celé víkendy.

„Když spal, hladil ho po nahém těle, fotil jej a masturboval nad ním. Hoch na to, když se probudil, nereagoval, protože nedovedl pochopit, co se to děje. Raději pak spánek předstíral,“ konstatovala žalobkyně.

Obdobně si V. M. počínal i v letech 2002 až 2005. Tehdy své praktiky prováděl na nyní třiadvacetiletém mladíkovi, a to na letním táboře, který vedl a ve svém bytě. Chlapce si půjčoval na dny i víkendy z dětského domova. Později mu byl svěřen do pěstounské péče.

Dnes žiji řádným životem, už mám sebereflexi, navštěvuji sexuologa. obžalovaný V. M.

Obžalovaný se v úterý u KS doznal. „Je to všechno pravda. Těm klukům jsem ublížil. Mrzí mě, že mi trvalo dvacet let, než jsem si to uvědomil. Nic jsem však neplánoval, fyzicky jsem jim neubližoval, jen jsem se do nich zamiloval,“ vypověděl obžalovaný s tím, že na detaily svého počínání si nepamatuje.

Zároveň však odmítl, že by v přítomnosti chlapců masturboval. „Je to pro mě příliš intimní,“ tvrdil obžalovaný. Na to, že je pedofil, prý přišel, když mu bylo třiadvacet. „Měl jsem strach se přiznat, proto jsem ani nevyhledal lékařskou pomoc. Sexuologa jsem navštívil až po tom případu z roku 2014,“ vysvětlil V. M.

Na dotaz předsedy senátu Vladimíra Hendrycha, jak by se potrestal, pak odpověděl: „Myslím, že by stačila podmínka. Vím, že za určitých okolností je možná. Dnes žiji řádným životem, už mám sebereflexi, navštěvuji sexuologa, psychologa,” řekl obžalovaný.

Podle svých slov má podanou žádost o kastraci a našel i rodinu. Prý jde o pár se dvěma dětmi, kterým dělá dědečka, se vším všudy. „Rok už beru prášky, vůči dětem nemám žádné sexuální touhy, mohu se s nimi stýkat v klidu, aniž bych jim ubližoval,“ přesvědčoval V.M.