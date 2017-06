Soud vzal v potaz Steinertovu dosavadní bezúhonnost i to, že spolupracoval s policií na objasnění havárie a projevil lítost. „Je mi to hrozně líto, ve vteřině se mi změnil život, kdyby to šlo, hned bych si to s ní vyměnil. Bohužel to nejde vrátit zpátky,“ uvedl obžalovaný v závěrečné řeči.

Steinert před soudem dále uvedl, že pramici s dívkou zahlédl na poslední chvíli, když objížděl záď parníku. Havárie ho prý psychicky poznamenala.

„Chodím k psychiatrovi. Nemohu spát, stále musím myslet na to, jak bych mohl srážce zabránit, ale podle mě se nedalo nic dělat,“ vypověděl už na začátku líčení Steinert.

Christoph Steinert před Okresním soudem v Písku.

FOTO: Pavel Orhoz, Právo

Neprospěly mu především výpovědi některých svědků, kteří uváděli, že se na skútru řítil šedesátikilometrovou rychlostí a nevěnoval se zcela řízení. Jel se spolujezdcem kolem parníku, pak za ním náhle zatočil doprava a tam narazil přímo do místa, kde na lodi seděla dívka.

„Jsem přesvědčený, že zazmatkoval,“ prohlásil u soudu mladík, který byl s dívkou při havárii na pramici.

Skútr si policisté odvezli.

FOTO: Policie ČR

Za viníka nehody potom označil Steinerta i soudní znalec Michal Kudláček ze Státní plavební správy. „Nehodu zavinil vůdce skútru, druhé plavidlo neporušilo žádná pravidla,“ sdělil soudu Kudláček.

Měl dát přednost



Zmínil, že řidič skútru například porušil pravidlo, kdy měl dát pramici přednost zprava. „Ve chvíli, kdy vůdce skútru změnil směr doprava, plul do plochy, kterou neviděl, v takovém případě musí počítat s tím, že tam budou další plavidla nebo plavci,“ upozornil Kudláček.

Steinert jezdí na skútru přes 10 let a poslední dva roky vyjížděl na Orlík se strojem, s nímž havaroval. Po nehodě nenadýchal žádný alkohol a při řízení měl vestu.

Nehoda na Orlíku rozpoutala diskusi o bezpečnosti na vodních plochách v České republice. Kvůli ochraně plavců ve vodních nádržích Orlík a Slapy vzniklo celkem 16 ploch vymezených pro koupání. Do nich nesmějí motorová plavidla, navíc se stroje mohou i v okolí těchto míst pohybovat maximálně desetikilometrovou rychlostí.