Soud zdůvodnil vyškrtnutí obou znalců posudkem, který lékaři na šest úmrtí pacientů zpracovali. Podle verdiktu znalci nevykonávali svoji činnost řádně, což vedlo ke stíhání Marešové. ČTK to řekla už dříve mluvčí soudu Marcela Trejbalová. Znalci se proti vyškrtnutí odvolali k ministerstvu spravedlnosti, které nyní nařídilo nové projednání věci.

Ministerstvo spravedlnosti se podle Matlacha ztotožnilo s námitkami znalců. Navíc úřad krajskému soudu vytýká, že rozhodnutí je neúplné a chybí v něm řada náležitostí, řekl televizi Matlach.

Matlach jako hlavní autor posudku uvedl, že smrt šesti pacientů rumburské nemocnice mohla být způsobena prudkým nárůstem draslíku v krvi, který posléze způsobil zástavu srdce. Závěry jeho posudku ale odmítl v soudním řízení znalec obhajoby i revizní znalecký posudek. Ostatní znalci tehdy u soudu dokonce označili práci Matlacha a Závodského za diletantskou a lajdáckou.

U Matlacha šlo v krátké době o druhý sporný posudek. V případě Petra Kramného, kterého soud pravomocně poslal na 28 let do vězení za vraždu manželky a dcery, Matlach zpracoval posudek pro obhajobu. Odmítl v něm, že by oběti zemřely v důsledku zásahu elektrickým proudem, před soudem mluvil o otravě.

Stejně jako v případě Marešové i tehdy jeho závěry zcela odmítl revizní posudek. Za posudek v případu Kramného byl Matlach spolu s dalším lékařem obviněn z křivé výpovědi a nepravdivého posudku. [celá zpráva]